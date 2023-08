La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, informó este viernes, 4 de agosto, que se constituyó una agencia especial para que intervenga en el proceso que adelante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República, Gustavo Petro, por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial.

La jefe del órgano de control designó al procurador Tercero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal, quien será el encargado de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso.

Y es que según indicó la Procuraduría, en un comunicado, esta agencia especial fue constituida tras la denuncia radicada ante la comisión por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, luego de las declaraciones hechas por Nicolás Petro, hijo del mandatario Gustavo Petro, en el proceso penal adelantado en su contra.

La Procuradora General precisó que dada la relevancia y trascendencia nacional de los hechos “resulta necesaria la constitución de la agencia especial y, además, da cumplimiento a la normatividad vigente, que indica que en todos los procesos que se adelanten ante la Comisión de Investigación y Acusación es obligatoria la presencia del Ministerio Público”, informó.

El caso Nicolás Petro

Luego de una audiencia de medida de aseguramiento de más de ocho horas, el juez 74 de Garantías de Bogotá decidirá esta tarde si le concede prisión domiciliaria preventiva a Nicolás Petro, como lo pidió ayer el fiscal Mario Burgos.

Burgos, quien en la víspera reveló conversaciones, chats, nombres y provocó un remezón político, aseguró que Nicolás Petro colaboró con la justicia, ayudando a esclarecer datos que antes el ente investigador no conocía. Por ello pidió prisión domiciliaria para el hijo del Presidente, quien prometió renunciar a la Asamblea del Atlántico.

El fiscal también solicitó al juez una medida no restrictiva de la libertad para Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, con algunos condicionamientos, como no salir del país o no participar en reuniones políticas, al tiempo que solicitó protección para ambos, pues se convirtieron en testigos clave.

Tanto la procuradora encargada, Beatriz Nieves, como los abogados de Petro y de Vásquez estuvieron de acuerdo con los pedidos al juez por parte de la Fiscalía. Nieves indicó que la Fiscalía logró probar, al menos preliminarmente, que entraron grandes cantidades de dinero al patrimonio de Nicolás Petro, lo que configura, a nivel de inferencia, un enriquecimiento ilícito de servidor público.

La delegada del Ministerio Público resaltó que la cifra recalcada por la Fiscalía es de más de 1053 millones de pesos, un número “nada despreciable”, que supera “amplísimamente” los ingresos de Petro como diputado.

Su entonces pareja, Daysuris Vásquez, y él adquirieron varios bienes y los puso a nombre de terceros para dar apariencia de legalidad a los dineros girados por al menos tres personas: Samuel Santander Lopesierra, Gabriel Hilsaca y Óscar Camacho.

David Teleki, abogado titular de Nicolás Petro desde el día de la imputación, no solo estuvo de acuerdo con la medida de aseguramiento domiciliaria, sino que calificó a su cliente como una persona con “actitud positiva, valiente y que debe ser admirada y aceptada por la administración de justicia, para que el país entero conozca la verdad sin matices”.

”Si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas”, advirtió Teleki, al denunciar amenazas en contra del hijo del Presidente.

El jurista alertó que desconocidos han hecho llamadas amenazantes y que una persona de apellido Henao se acercó al búnker de la Fiscalía con una falsa tarjeta profesional, haciéndose pasar por un abogado del exdiputado del Atlántico. El togado denunció hostigamientos, no de la Fiscalía, sino de terceros, en contra de su defendido y sostuvo que “desde el Ejecutivo no estamos siendo vistos con buenos ojos, sino con algunos resquemores”.