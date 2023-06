Poco después, Salazar le respondió sorprendido por sus cuestionamientos sobre la veracidad de las explicaciones entregadas por Ortiz y dejó claro que él no es parte de la campaña de su esposa, pero que eso no lo exime de apoyarla en todo momento.

“Me extraña que usted dude de Catalina siendo su amigo de toda la vida, pero pues usted ha sido un indignado profesional toda su vida. La publicista de la campaña ya reconoció haber hecho esto unilateralmente. Seguro fue sembrada o sobornada por rivales que ya en el pasado han hackeado otras campañas. Sobra decir que yo no participo en la campaña de Catalina más allá de mi rol de esposo y reaccioné como cualquier esposo, afín o no a la causa política de su cónyuge, habría reaccionado”, señaló.

La controversia no acabó ahí. Correa volvió a arremeter contra Salazar en un comentario más. Dijo que las pruebas del montaje son tan evidentes que no se pueden negar, pese a haber apoyado a Ortiz recién se conoció el video de la supuesta agresión. “Justamente, no dudé de Catalina y por eso les manifesté mi solidaridad. Pero, como usted lo dice siempre, no se trata de si yo dudo o creo. Se trata de los hechos. Y los hechos están ahí. Tozudos”, afirmó.

Sobre el video, la precandidata aceptó que se trata de un montaje, pero señaló que nunca fue informada sobre la “puesta en escena” y que mucho menos pagó por ello, situación por la que siente “muy avergonzada y desconcertada”. Asimismo, aseguró que apenas anoche, 31 de mayo, se enteró del engaño.

Ortiz escribió en sus redes sociales que las agresiones a la mujer son una realidad y no un juego, por lo que pidió disculpas a todas las personas que se vieron afectadas, pues es de recordar que una vez el video se hizo viral, fueron muchas las voces que se unieron para apoyar a Ortiz en esta bochornosa, pero actuada situación.

“Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres. Todas las personas que han confiado en nosotros les reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación y rechazo social, un elemento para proteger a las mujeres en nuestra sociedad”, precisó Ortiz en su cuenta de Twitter.

