La relación que tendría Nicolás Petro con el peligroso clan Vega Daza en Barranquilla

¿Documentos falsos a favor de Petro?

"Ha expuesto mi vida"

Muy peligroso lo que ha hecho @NoticiasCaracol , ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía. Noticias caracol ni siquiera se digno a verificar la información del informante falso. La fiscalía no tiene ni un documento que me...

En medio de su pronunciamiento a través de su cuenta de X, el exdiputado del Atlántico afirmó que el ente acusador no tiene ningún documento que lo pueda vincular directamente con estos hechos expuestos.

"Noticias Caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso. La Fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicos de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella", afirmó el exdiputado.