$!La revancha de Miguelito: Un luchador por la inclusión, la no discriminación y el freno al abuso escolar

Narró que nació con malformaciones en su cabeza, que sufre de hidrocefalia, entre otras patologías. Habló de su vida sin conocer lo que ocurría al final de su conferencia. Eso que aún no olvida.

Se levanta de la silla. Podría estar muerto. Él lo sabe. Esa es la razón que lo llevó a ese auditorio de la Universidad del Tolima. Esa necesidad de explicar lo que indudablemente le resulta vivir para contarlo. Toma el micrófono con su mano izquierda. Miguel no puede doblar sus brazos, ni las piernas. Carece de articulaciones. No se le ve nervioso. Más bien está ansioso. Todos lo miran, pero para él, esa actitud es común. Es cotidiano que lo observen diferente y algunos hasta lo llamen “monstruo”.

Sin cráneo, con cráneo

Ángela afirma que en ese entonces la capacidad médica en Panamá era superada por la de Colombia, así que buscó ayuda para recibir un tratamiento para Miguelito. El Síndrome de Pffeifer tipo 2 era una enfermedad desconocida. “En Panamá el pronóstico no era nada bueno para mi hijo”, dice.

Hasta que un día abrió sus ojos de un espeso color marrón, flotando en dos yemas tan blancas como su inocencia. Hasta cuando caminó, a pesar de que decían que no lo haría. Hasta cuando habló a pesar de que no se desarrolló su oído por completo. Despertó de muchas cirugías con cicatrices, propias de quienes retan a la muerte. Pero Miguel solo sonreía rozagante.

Deben saber que a Miguelito ya le habían retirado el cráneo y removido algunos huesos de la cara. Ya le habían separado los dedos de las manos, que le nacieron pegados. Ya lo habían llevado 26 veces al quirófano hasta el punto que, sin querer, le destrozaron la tráquea al entubarlo. Ya lo habían declarado incapaz de hablar, menos de caminar. Ya le habían pronosticado una corta vida. Pero él, en lugar de morirse, se quedó abrazado a todos sus huesitos, a su corazón coraza que late con fuerza, aferrado a las palabras de su mamá, su heroína, quien le repetía que aún no se iría para el cielo lindo a ver a Dios. Al menos no todavía.

Visto de las alturas Miguelito tiene el tamaño de sus proezas. Un superhéroe que no le teme al bullying, ni a la muerte. Pero ya en tierra, su figura menuda resalta como una ráfaga de optimismo conforme avanza con su sonrisa entre la gente.

El suyo es un ajetreo constante, de un cuerpo que nació distinto... Su coraje es el antídoto contra las burlas y su vida es el ejemplo de fuerza interior que no para y que hoy es fuente de inspiración para muchos que lo siguen en sus redes

El neurocirujano de la Carlos Ardila Lülle, Carlos Miguel Carrizosa, fue el primero de muchos en salvarle la vida a Miguelito. Para entonces no se contaba con antecedentes de su patología. Solo se registraba una historia clínica en Santander. Lo primero que hicieron fue salvarle la vida a Miguelito. Su cráneo, a los tres meses, estaba sellado. No crecía. Atrapaba al cerebro que evolucionaba normal. Podría colapsar. Estaba en riesgo su vida. No había otra opción, había que quitarle el cráneo.

- Hay una posibilidad del 90% de que el bebé muera, advirtió el neurocirujano.

Ángela lloró. Temerosa, dijo sí. En buena parte porque los especialistas en Bucaramanga fueron los únicos que se arriesgaron a realizar la intervención quirúrgica de 12 horas. Procedimiento que resumido iniciaba con una incisión en la cabeza, seguida por bajarle la piel del rostro. Luego se quitaba la parte superior del cráneo, para volver a reacomodar la piel.

“La cirugía fue un éxito, porque mi hijo sobrevivió a ella”, recuerda Ángela, quien estuvo más de un año con Miguelito esperando que le creciera nuevamente el cráneo. “Uno le tocaba la cabeza y era como un globo de agua. Tocabas y se hundía. Quedaba el hueco...”.

Doce meses después su cabeza creció solo un 40%. A Miguelito tuvieron que hacerle cuatro intervenciones quirúrgicas para darle fuerza y forma a su cabeza. Aún le falta. “Es que era muy deforme”, recuerda Ángela.

Fue la primera de 26 operaciones. En los últimos 17 años Miguelito forzó su cuerpo a un tormento impensable. Aún lo hace. Recuperarse de su patología le llevará tal vez otros 17 años. No importa. Miguel dice que el único dolor, el más hondo y verdadero, es sentirse derrotado, renunciar a la vida y a las oportunidades de gozarla. Sin importar como luzcas. Lo extraordinario de Miguelito es que no considera la posibilidad de detenerse. Es más que un rostro.