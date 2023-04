El nuevo Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que mantendrá la posición asumida por el Presidente de la República, Gustavo Petro, de expandir la atención médica para todos los colombianos en las regiones y sectores de las grandes ciudades que carecen de este servicio esencial.

Señaló que que los colombianos “somos vulnerables” sin importar el estatus social y las condiciones económicas o sociales, lo que aumenta la trascendencia del proyecto de transformación de la salud que avanza en el Congreso y que pasó el primero de sus cuatro debates. Las declaraciones del nuevo minsalud se dieron en diálogo con el informativo de la mañana Colombia Hoy Radio.

El nuevo jefe de la cartera de salud destacó que la transformación a la salud en Colombia es un trabajo mancomunado, pensando en los más pobres y vulnerables del país, y sostuvo que “aquí estamos haciéndole una cirugía a la salud para mejorar, para solucionar lo que consideramos que hay que cambiar y transformar; pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo todos los colombianos, tenemos diferencias en la forma como se ve que concebimos la salud, pero que entre todos podemos mejorarla, eso es lo que el Presidente quiere y es lo que vamos a lograr”, aseguró.

El Ministro Jaramillo tendrá el reto de reconstruir las fracturas políticas que se generaron a raíz de la reforma a la salud de Carolina Corcho y las múltiples polémicas que se generaron.

“Estoy convencido que entre todas y todos los colombianos vamos a lograr salir adelante. Aquí habrá una persona atendiendo las directrices del señor Presidente. Una vez hagamos los contactos previos, y desde ya agradezco el trabajo que ha realizado la doctora Carolina Corcho. Ella se desempeñó con un gran interés por servirle a este proyecto político; es una mujer muy inteligente, muy capaz”, agregó.

El designado Ministro Jaramillo manifestó que viene a hacer parte de los que consideró relevos normales, siempre en coherencia con la hoja de ruta trazada por el Jefe de Estado y la propuesta del Gobierno del Cambio.

“Los cambios en los gobiernos y sus administraciones se dan en forma permanente; entonces aquí seguiremos trabajando por el camino trazado por el Presidente (Petro), muy especialmente en poderles llevar salud a millones de colombianos que están en los sitios más lejanos de nuestra República, en los barrios marginados, en hacer que las personas que necesiten un servicio de salud lo puedan obtener oportunamente”, dijo.

El presidente Gustavo Petro quiere lograr que la salud esté a la mano y al servicio fundamental de cada uno de los colombianos. “Lo único que queremos hacer es una Colombia más igualitaria, más justa, derrotando la pobreza, eliminando al máximo el desempleo, mejorando la situación de todos y cada uno, otorgándoles oportunidades a esos jóvenes que son el presente y el futuro de Colombia. Somos y hemos sido siempre amigos de la reconciliación y de la paz”, puntualizó.

El jefe de la cartera de Salud consideró que los retos por venir para su gestión son claros: “Nosotros somos unos soldados de una causa que ha venido trabajándose durante muchos años. Ha quedado mucha gente a la vera del camino. Hemos sido perseguidos, asesinados, pero siempre hemos entendido que solamente la paz es el camino y el entendimiento todo lo que le ha propuesto el presidente es nuestro sueño nuestra utopía. Lo único que nosotros queremos desde estas posiciones es servirle a Colombia con el mejor ánimo”, concluyó.

Guillermo Alfonso Jaramillo nació en el municipio de Líbano, Tolima,en junio de 1950 y es médico especializado en cirugía cardiovascular y pediátrica. Fue elegido como gobernador de Tolima en dos ocasiones para los períodos 1986-1987 y 2000-2004.

Estudió su pregrado en el Colegio Mayor del Rosario y obtuvo posgrados en The Swedish Board of Health and Wellfare (Suecia) y el Hospital Universitario de Uppsala en Suecia.