La Universidad Javeriana confirmó que María Paula Munévar fue hallada sin vida en una zona boscosa del centro educativo el pasado miércoles 19 de abril, tras seis días de búsqueda.

La institución lamentó la muerte de la estudiante de 23 años y envió un sentido mensaje de condolencias a sus padres, Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar.

Precisamente Francia, en conversación con medios nacionales, reveló cuáles fueron las últimas palabras que intercambió con su hija, antes de ser reportada como desaparecida.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Nosotros vivimos en Cota, ella no conocía bien Bogotá. “Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano la pudo rastrear en el computador y salía que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro”, contó Francia Olmos.

En la llamada, cuenta la mujer, la guió “y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno, por lo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar. ‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila”.

La madre de María Paula Munévar también le contó a la Revista Semana que recibieron muchas llamadas en los últimos días de gente que aseguraba haberla visto deambulando por algunos barrios de Bogotá.

“Hemos recibido muchas llamadas diciendo que la vieron en muchas partes de Bogotá, que no tenía zapatos, que con el pelo más largo, que está desorientada. Otro señor nos llamó y nos dijo que le diéramos recompensa y nos daba la ubicación, pero la Policía nos dijo que eran unos estafadores”, concluyó.