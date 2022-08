"La vida me da otra oportunidad": hombre que ingirió 30 copas de licor en reto de influencer

Hace pocos días, un creador de contenido desató una fuerte polémica en Cali por un reto en el que ofreció hasta $5 millones a quien ingiriera 30 copas de licor.

Luego de este desafío grabado para redes sociales, un hombre identificado como Diego terminó en coma por excederse en el consumo de licor.

En un video divulgado en plataformas digitales, el hombre aseguró que el 'influencer' no lo presionó para concursar en este reto.

“Cometí un error también yo, él no me obligo a que me tomara esas 30 copas, yo quise participar. Estuve en coma tres días y aquí estoy otra vez, esta es otra oportunidad que me da la vida”, dijo.

Kevin Esteban Rivera, creador de contenido en redes sociales, conocido como 'El negro está claro', reconoció que se equivocó al organizar este reto.

Es de recordar que el desafío consistía en beber varias copas de licor y, a cambio, el participante recibía dinero. A medida que la persona ingería la bebida, recibía más dinero en efectivo.

“Soy culpable de hacer el reto de licor... Soy un ser humano, me equivoqué, pero aquí estoy dando la cara y limpiándome porque soy más grande que todos los insultos que me han dicho y como han ensuciado mi nombre”, dijo ‘el negro’ sobre las críticas que ha recibido.

También aceptó que este reto era un riesgo para la salud de las personas. “En medio de mi ignorancia no caí en cuenta que si una persona se tomaba 30 tragos se podía afectar su salud”, aceptó. Finalmente, el creador de contenido se comprometió a no realizar nuevamente este tipo de retos.