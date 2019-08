Hace 31 años, el 13 de marzo de 1988, se hizo la primera elección popular de alcaldes en Colombia, luego de la expedición del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986 que ordenó que “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial” .

Hay que recordar que anteriormente era el Presidente de la República quien designaba al Gobernador de cada departamento y éste, a su vez, hacía el nombramiento de quienes serían los Alcaldes en los diferentes municipios.

Con este acto legislativo y posteriormente la Constitución del 91 que dio paso a la elección popular de Gobernadores, también se abrieron muchas fronteras en el sistema político del país que pasó de ser un sistema vertical para permitir las diferentes manifestaciones y creaciones de corrientes políticas con todo lo que esto implicaría a nivel de la sociedad colombiana.

De acuerdo con expertos consultados estos cambios en el sistema político trajeron no solo cambios positivos sino también negativos en muchos aspectos.

De acuerdo con Omar Alejandro Alvarado, Docente de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia con la elección popular de Alcaldes y Gobernadores la situación empeoró porque las elites que eran las que tenían acceso a los cargos de Gobernador y Alcalde (tampoco es que se portaran bien) y no es que en Colombia antes de ser elegidos popularmente, no es que no fueran ladrones, sin embargo este cambio lo que generó es que “los escasos requisitos que hay para ser alcalde; la movilización de recursos privados para financiar campañas políticas, lo que generaron fue verdaderas empresas electorales que capturaron las alcaldías y las pusieron al servicio de unos carteles de contratación”.

Así mismo, considera que con la elección popular de alcaldes llegó el ejercicio de la descentralización y la autonomía territorial para escoger prioridades, también conlleva a una fuerte descoordinación entre las iniciativas del gobierno central y el local, porque los alcaldes tienen que cumplir una serie de mandatos que no se han comprometido con sus electores por creación del desarrollo nacional y que los alcaldes tienen que cumplir.

Más oportunidades

En marzo de 1988 estuvieron habilitados para votar 11 millones de personas y se eligieron 1.009 alcaldes, quienes ejercieron por un periodo de dos años.

Este acontecimiento, es decir, la elección popular, según Julio Acelas, Analista Político, abrió el sistema político porque veníamos de casi un siglo alternándonos en dos partidos (Conservadores y Liberales), abre el sistema político y eso genera que muchas representaciones y generaciones de ciudadanos que no se identificaban pudieran con otros partidos competir por el poder local.

De igual manera, con la elección popular de alcaldes, las representaciones sociales y los diferentes poderes políticos e intereses locales empiezan a disputarse el poder local por una rivalidad democrática; la mayoría tienen una fuerte oposición y con el fin de ese gobierno esa oposición es la que llega al poder.

Acelas considera que con la elección popular es mejor, porque el mismo ciudadano conoce a sus líderes, y además es el poder distribuido en muchas manos y no como era anteriormente centralizado y los que llegaban a gobernar ni siquiera vivían ni conocían el pueblo (en el caso de las Alcaldías).

Mayor legitimidad

De acuerdo con Gerardo Martínez, Abogado y Analista Político, la elección popular de alcaldes frente al anterior sistema es que en términos políticos le da mayor legitimidad porque es una expresión popular general, pero esos alcaldes nombrados tenían una virtud y era que llegaban sin haberse endeudado y si no lo hacían bien, la comunidad se organizaba en una comisión y presionaba al gobernador para pedir que lo cambiara y no como ocurre actualmente que si no hace las cosas bien tienen que aguantárselo cuatro años porque la revocatoria del mandato es nada más que un saludo a la bandera.

Además, “tiene de muy malo que la elección popular fracciona las comunidades y hoy la gente por la política se odia por cuadras y no alcanza en los cuatros años a restablecer la relación”.

Finalmente Andrea Franco, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, considera que “el cambio del proceso de alcaldes y gobernadores en Colombia demostró la incapacidad el proceso de centralización y que los territorios no estaban listos para asumir el reto”.

Además, considera la docente de La Salle que “hay temas y falencias, por ejemplo en economía y en administrativas, que no hemos podido asumir y que repercuten en el ambiente electoral del territorio. Así mismo, los alcaldes no han tenido el equipo técnico que les pueda apoyar en el ejercicio del manejo de los recursos y la consecución de recursos propios; en eso seguimos siendo muy paternalistas y dependemos en gran medida de la plata que viene del Sistema General de Participación”.

Considera la docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que “no estábamos preparados para recibir estos retos y la diversidad electoral y los grandes caudillos (conservador y liberal) se han recompuesto a lo largo de los años; lo que tenemos es unos partidos políticos de nombre como por ejemplo Centro Democrático, que tienen pocos años de vida pero que se sustenta sobre un caudillo, que no es de manera permanente, y trata de consolidarse en el territorio, pero depende mucho de los que están en la parte de arriba. Además, estamos viendo partidos políticos creados precisamente a raíz de la capacidad de elección popular de abrir a diferentes opciones y de representaciones sociales, indígenas y afros, y se configuran alianzas de acuerdo con intereses más políticos, dejando de lado y descuidando los acuerdos programáticos”.