El feminicidio de Erikha Aponte en la tarde de este domingo en el primer piso del centro comercial Unicentro a manos de su expareja sentimental, Christian Camilo Rincón, generó gran conmoción en el país y con el pasar de las horas se han conocido nuevos detalles sobre la historia detrás de este crimen, entre ellas las falencias que existen en el sistema judicial para brindar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar o a quienes denuncian amenazas en su contra.

De acuerdo con algunos testimonios de familiares y allegados de Erikha, la justicia le falló, pues ella había acudido el 30 de abril a la Casa de la Justicia para denunciar las amenazas de las que era víctima por parte de Rincón, quien, según dicen, la amenazó incluso con matar a su padre si ella no regresa a vivir con él.

“Conozco a Erikha hace 13 años. Ella llevaba 11 años de relación con Christian. Cuando Erikha queda embarazada es que empiezan las agresiones hacia ella. Estando en estado de gestación, él la sacó y luego de que tuvo al niño, la excusa era que como no le dejó llevar a su hijo, la manipulaba”, le contó a Noticias Caracol una amiga de Erikha.

De acuerdo con el relato de la amiga de la víctima a medios, hace unos 20 días se encontró con Erikha y ella le contó que Christian le había sido infiel, que incluso la persona con la que él había estado saliendo la contactó y le mostró fotos y conversaciones entre ellos. La situación, asegura la amiga, hizo que Erikha tomara la decisión de separarse de él.

“Nunca pensó que la iba a perder y se imaginó que, seguramente, ella lo iba a perdonar como siempre lo hacía”.

Entre los detalles dados por la amiga de la víctima, se conoció que Christian en una época fue un hombre detallista y que con el tiempo su amor por la joven se fue volviendo obsesivo, a tal punto que la perseguía y la llamaba constantemente.

“Desde hace cuatro años empezó a ser muy celoso, la asediaba desde hace un mes más o menos que ella se fue con su hijo. El tipo iba a buscarla constantemente y le juraba que la iba a matar, que si no era feliz con él no iba a ser feliz con nadie. Ella entonces le puso la denuncia, y le pusieron la caución en Soacha el 12 de mayo, pero no la activaron. Hace 15 días en Unicentro le armó escándalo, allá le llamaron la Policía y le prohibieron la entrada allá”, le contó una fuente a Q’HUBO.

Las amenazas de Rincón pasaron a mayores, pues en el documento que conoció en exclusiva Q’HUBO sobre las medidas de protección que emitió la comisaría de familia en Soacha, a donde acudió Erikha el pasado 12 de mayo, se lee que este sujeto, además del maltrato psicológico, atentó contra la vida de la mujer desconectando los cables de la moto.

Pese a estas graves acusaciones que señala el documento, las medidas que se emitieron fueron cuatro: la primera, que Rincón no podía hacerle amenazas a Erikha y que tampoco podía ejercer algún tipo de conducta que atentara contra su integridad física o psicológica de manera directa o por terceros; la segunda, que él no podía acercarse a ella en lugares públicos o privados; la tercera, no involucrar a su hijo en cualquier hecho violento o situación que pusiera en riesgo la integridad del menor. Por último, se ordenó una protección temporal especial para ella y el niño, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo con el fin de evitar algún nuevo hecho violento. Pero esto nunca ocurrió.