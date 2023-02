7.734 maestros hay en colegios públicos del territorio santandereano, en donde existen 2.230 sedes escolares en zonas urbanas y rurales.

Preocupaciones desde Mineducación

¿Por qué un régimen especial?

Cuando se aprobó la Ley 100, en 1993, los maestros se opusieron a que se les cobijara en el régimen general de salud, con el argumento de que en este régimen primaba el beneficio económico sobre el derecho a la salud. Además, significaría, según ellos, perder parte de sus beneficios.

Por ese motivo, se mantuvo un sistema que actualmente está dividido en 10 regiones, en cada una de las cuales existe una unión temporal que asume la intermediación que hoy en día tienen las EPS en el sistema general.

Las fallas en esta intermediación, sin embargo, desencadenaron una crisis en el sistema de salud de los docentes.

“Creo que una característica muy importante que tiene el Magisterio es esto de los contratos exclusivos por zonas geográficas. Quiere decir que los usuarios no tienen la posibilidad de escoger. Entonces si una red de estas, sea una unión temporal o sea Cosmitet, se queda con el contrato por cinco años, y vuelven y se lo adjudican nuevamente y así sucesivamente, pues los usuarios no tienen la posibilidad de escoger y siempre el prestador va a tener la excusa de decir, pues si no le gusta no tiene para donde irse”, dijo Ramón Abel Castaño, consultor en sistemas de salud.

No obstante, para los que defienden el régimen especial, integrar a los docentes en el sistema general de salud los llevaría a enfrentar los mismos inconvenientes que llevaron al Gobierno a proponer una reforma al sistema.

Lea también: Conductores de plataformas y modelos webcam en Colombia tendrían acceso a seguridad social con la reforma laboral

Dos sistemas

¿En qué se parece el sistema general al del Magisterio? Jonathan García, investigador de los sistemas de salud, explicó que la Fiduprevisora y la Adres son empresas industriales y comerciales del Estado. Ambas reciben recursos y los distribuyen.

Agregó que en el caso de la Adres, a las EPS e IPS se les da por giro directo; mientras que en la Fiduprevisora, a sus redes integrales.

“Como la fiduprevisora no puede contratar EPS para que administren servicios de salud, alguien debe hacer esta tarea así no haya EPS. Por esta razón, se dividió al país en regiones y mediante licitación se contrata una red en cada región”, indicó el experto.

Por estos problemas, el Gobierno ha planteado la posibilidad de que este sea uno de los temas que se incluya a la reforma a la salud.