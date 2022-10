$!Las heridas de la Operación Orión llevan 20 años abiertas y claman por verdad

Arte contra la violencia

Ciro, miembro de Casa Kolacho, un centro cultural ubicado en la Comuna 13, resalta la revolución artística surgida de la mano del hip hop y del grafiti, que narra entre líricas y coloridos murales “verdades” sobre operaciones como Orión.

“El arte y la cultura han sido herramientas fundamentales en la construcción de tejido, han permitido hacer visible lo que se ha invisibilizado”, comenta a EFE.

Ciro recuerda que antes de este movimiento cultural que ha rehabilitado la comuna y lucha contra la violencia, para los niños y jóvenes era difícil crecer: “A temprana edad ya sabíamos qué era la guerra”.

El activista subraya que las operaciones militares “no fueron una solución” al conflicto y advierte que para “casi 500 familias, Orión no ha acabado, para la Comuna 13 esos 20 años no han pasado y no van a pasar hasta que no se sepan las verdades de lo sucedido”.