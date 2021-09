$!Las razones del Ministerio de las TIC para cancelar apoyo financiero a los medios

El Ministerio de las TIC ha seguido levantando polémicas con el paso de los días. Tras los duros meses que ha afrontado luego el descubrimiento del detrimento de $70.000 millones a manos de Centros Poblados, consorcio que había presentado pólizas falsas para la adjudicación de conexión para zonas rurales, el Ministerio debe enfrentar ahora el descontento de los medios de comunicación. Esta semana, la cartera de tecnología decidió suspender el apoyo financiero que había anunciado a los medios a lo largo de Colombia.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, anunció el pasado ocho de abril la entrega de auxilios económicos a los medios del país. Bajo el nombre de “Transformación Digital y Fortalecimiento de los Medios de Comunicación”, se buscaba la financiación de medios de diversa índole: periódicos, revistas, emisoras, canales de televisión y portales digitales. En total, se había anunciado la destinación de $85.000 millones para este fin y los medios debían demostrar que necesitaban esta suerte de subsidio para seguir cumpliendo su razón social informativa.

El MinTIC había dispuesto una convocatoria para la entrega del dinero, pues solo sería destinado a los medios de comunicación que sustentaran su necesidad de inyección de capital tras los estragos económicos por la pandemia. Sin embargo, a principios de esta semana, el MinTIC decidió cancelar la adjudicación de los recursos.

La cancelación de los recursos supuso un golpe contundente a las empresas dedicadas a la divulgación de información, pues varias organizaciones del sector, como Caracol Radio, Cable Noticias y Canal Uno, habían solicitado recursos para reactivar los negocios. La República dio a conocer que, por ejemplo, Caracol Radio había argumentado que en medio de la transición digital, en parte acelerada por la pandemia, necesitaba recursos para cubrir los costos de las licencias Adobe Creative Cloud.

La prensa también había decidido participar y periódicos como El Heraldo, La Opinión, El Colombiano, El País, La Crónica y Publimetro habían solicitado un monto entre $700 millones y $1.500 millones.

De esta manera, la convocatoria siguió su curso hasta el 10 de agosto de 2021, pues el MinTIC ordenó, a través de una resolución, que los medios aspirantes iniciaran un proceso de saneamiento, “en específico, la corrección en el cargue de los anexos de evaluación técnica del informe de evaluación preliminar de 10 propuestas identificadas”.

A pesar del anuncio para que las empresas aspirantes modificaran sus argumentos y propuestas para la obtención de los recursos, el MinTIC afirmó que el 26 de agoto de este año la verificación técnica de las propuestas encontró “deficiencias de orden técnico y conceptual que afectan directamente la implementación del proyecto”.

La entidad aseguró en el documento que sustentaba la finalización de la convocatoria que los medios de comunicación que aspiraban a los recursos estatales presentaron inconsistencias con relación a lo descrito por el Gobierno para la obtención del dinero.

“Si bien en el anexo técnico de la convocatoria se establecieron los ejes y líneas estratégicas con unas temáticas para las capacitaciones, procesos, elementos de TI, tecnologías emergentes y alcance del servicio o producto digital ya determinadas, entre otras, las mismas, no fueron consideradas en algunos casos o no tenían coherencia con los indicadores y presupuesto presentados, por los potenciales beneficiarios; presupuestos que resultaban imprescindibles para la adecuada destinación de los recursos objeto de financiación de los proyectos”, se puede leer en el documento.

Sobre los proyectos presentados, que según la cartera de las TIC no se alinearon con los requisitos, se explicó en el documento que 100% de las empresas no cumplieron con la totalidad de los requisitos habilitantes; “el 87% de las propuestas presentadas no desarrollan el objetivo del proyecto en su contenido metodológico”, agrega el documento.

En cuanto al aspecto fiscal, el MinTIC agregó que los proyectos presentados no cumplieron con el fin establecido, el cual era una adecuada estructuración de costos de los proyectos. De esta manera, se informó que 96% de los proyectos presentados “no dieron cumplimiento a los parámetros de estructuración a través del componente 4.2 estudio de mercado”.