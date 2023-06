En una carta enviada a los magistrados de la JEP, el exmandatario colombiano señaló que la versión de Mancuso se trató de un pacto para atacar y desprestigiar a la oposición de cara a las elecciones regionales que se realizarán en octubre.

“Lo que llama poderosamente la atención, es que esta versión se dé a vísperas de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año, plagada de hechos falsos en contra de los opositores del presidente Gustavo Petro Urrego”, señaló Pastrana.

El exmandatario narró en la misiva que Mancuso estaba recluido en la misma cárcel en Estados Unidos donde se encontraba Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como ‘El Tuso Sierra’ y hasta donde fueron varios funcionarios del Gobierno actual.

Entre los nombres que mencionó habló del ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comisionado de Paz, Danilo Rueda; y los senadores Iván Cepeda y Piedad Córdoba. “Lo que se puede entender de lo anterior es que se consolidó -al parecer- un pacto para atacar y desprestigiar a la oposición”.

También se refirió a la visita a La Picota de Danilo Rueda y el hermano del presidente Petro, así como los denominados ‘Petrovideos’, para sustentar el posible pacto para deslegitimar a los partidos de oposición de cara a las elecciones regionales.

Pastrana resaltó que durante su gobierno se combatió desde las institucionalidad al paramilitarismo y siempre se dejó claro que eran considerados como un grupo terrorista.

“Lo que refuerza la tesis de que sus declaraciones son una vindicta, este criminal no tiene como probar lo que ha dicho, sencillamente porque no es cierto, no en vano, no ha presentado una sola prueba y, ahora, para obtener beneficios en la JEP solventa su versión en falsedades”, señaló.

El exmandatario resaltó que el partido político la Nueva Fuerza Democrática, que lidera, esta tomando un papel protagónico de cara a las elecciones regionales, por lo que están buscando desprestigiarlo y ensombrecer a la oposición.

“Por tales motivos, la JEP no puede prestarse como instrumento para deslegitimar la democracia y mucho menos atacar a la oposición del presidente Gustavo Petro Urrego, dándole credibilidad a un testimonio sin sustento alguno, no puede abrirle las puertas de la jurisdicción a este criminal”, dijo.

Pastrana concluyó el escrito solicitando, entonces, que Salvatore Mancuso no se aceptado en la JEP, por no haber aportado una sola prueba de lo dicho en contra del exmandatario y, además, porque el tiempo otorgado para tal efecto expiró.