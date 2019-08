A escasos dos meses de las elecciones regionales en el país, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, CNE, presentaron el proyecto de ley a través del cual se busca hacer una serie de reformas al Código Nacional Electoral de 1986, y que deberá empezar a ser discutido por el Congreso Nacional.

Algunos cambios que proponen son en el horario, en el número de jurados de votación, en crear incentivos para los que participen como jurado y nuevos fromatos E-14, etc.

De igual manera, también hace referencia al tema de penalización para los candidatos que se inscriban a un cargo de elección popular a sabiendas de que están inhabilitados, aspecto incluido en la ley 1864 de agosto de 2017.

Con relación a este aspecto, Juan Manuel Charry, Constitucionalista, considera que en cuanto a penalización, “me parece equivocado, porque sancionar penalmente es digamos la última opción que tiene el Estado en conductas que realmente atenten contra la sociedad y, cuando se tienen altos índices de impunidad y el sistema carcelario presenta hacinamiento, pues me parece que es equivocado sancionar penalmente, creo que la sanción es que se anule la elección y, en el caso de los congresistas, se pierda la investidura”.

Con referencia a las otras modificaciones, Charry considera que todo lo que se haga para facilitar al elector las manifestaciones del sufragio, es acertado, como por ejemplo en otros lugares del mundo son calendarios más amplios y no hay un día de elecciones sino que puede hacerlo durante una semana, acercándose a la registraduría o haciéndolo electrónicamente.

Por su parte, Camilo Mancera Morales, Coordinador de Justicia Electoral e Incidencia Política de la Misión de Observación Electoral, MOE, considera que la propuesta de la Registraduría es una actualización del código que se tiene desde el año 86 y lo que busca es condensar mucha regulación que está dispersa en temas electorales, es decir, desde la Constitución del 91 se han ido haciendo reformas pequeñas o parciales sobre distintos temas o se han proferido regulaciones por parte de la organización electoral.

Destaca como un asunto más novedoso el tema de las auditorías, teniendo en cuenta que el proceso electoral ha venido modernizándose e incluyendo distintas tecnologías y eso es positivo, pero en lo que estaban muy colgados era en el control sobre las nuevas tecnologías.

Además, Mancera Morales manifiesta que una de las modificaciones importantes y que sirve para la transparencia del proceso electoral, es que los partidos políticos tenían posibilidad de postular personas para que fueran jurados y esta posibilidad fue eliminada en este proyecto, y con esto se genera reducción de la posibilidad de sesgo en las mesas de votación.

Otra, que es nueva, tiene que ver con el escrutinio y es que se deja un solo tarjetón E- 14, antes eran tres formularios donde se hace el conteo de votos y eso generaba mucha confusión, entonces es una medida que puede ser de las más efectivas en lo que se refiere a la transparencia del proceso.

Para el Coordinador de Justicia Electoral e Incidencia Política de MOE, “no es que se hagan muchas modificaciones sino que se haga todo dentro de un solo paquete, pero aún falta que sea estudiado y haga su trámite en el Congreso de la República.

Principales puntos del Código:

1. Creación de un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular (SIACEP) (art. 36).

2. Hora unificada de cierre electoral (5:00 pm) (art. 55)

3. Plataforma tecnológica de inscripción de candidaturas (art. 38)

4. Se regulan las funciones de los jurados de votación que antes no estaban previstas expresamente (art.80)

5. Se incluyeron sanciones diferenciales para jurados de votación, no asistencia, no asistencia a capacitación, etc. (art. 90)