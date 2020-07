Las salidas en falso que enredaron al fiscal general Barbosa

Antes de que el ahora fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, fuera escogido en la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Néstor Humberto Martínez, muchas voces salieron a rechazar su postulación por el evidente grado de cercanía con el presidente Iván Duque, de quien es amigo personal.

Las críticas no tuvieron ningún efecto en ese momento, pero han salido a relucir de nuevo ahora que está en el ojo del huracán por sus últimas actuaciones.

Barbosa salió ayer a dar explicaciones por el viaje a San Andrés, que inicialmente fue presentado como una actividad de trabajo en compañía del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, pero al paso de las horas se empezó a descubrir que era un viaje entre laboral y personal, en el que Barbosa fue con su esposa, su hija y una amiga de ella y terminó pasando el puente festivo en San Andrés.

Sus respuestas también generaron inquietudes. Aseguró que antes de fiscal es padre, ser humano y que no piensa dejar de hacer viajes con su familia en medio de sus funciones. Las aseveraciones de quien dirige el ente acusador colombiano no hubiesen causado tanto revuelo si no estuviéramos en medio de la pandemia por la COVID-19 que atraviesa el país y que tiene a la población en aislamiento obligatorio y restricciones de movilidad.

“Si el objetivo es apedrearme por acompañar a mi hija, yo lo recibo (...) primero que fiscal general soy padre de familia, primero que fiscal general soy una persona que le sirve a Colombia, pero jamás dejaré de lado mi rol de padre y de ser humano”, dijo en declaraciones a la prensa, luego de que se revelara que había viajado a la isla con su esposa, hija y algunos particulares en el pasado puente festivo.

La molestia fue tanta para algunos sectores políticos que ya reposa una acción en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La denuncia fue presentada por el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien aseguró que Barbosa debe ser investigado judicial y disciplinariamente.

Según el congresista, por haber violado la cuarentena el fin de semana pasado, cuando estuvo en la isla de San Andrés por cuatro días, con la justificación de atender un asunto oficial.

Más peso político

Jorge Iván Cuervo, analista político, considera que Barbosa es un hombre soberbio, ególatra, a quien no le está yendo bien en el cargo. De hecho, también se le ha criticado que en medio de su viaje a San Andrés dijera en una rueda de prensa , que muchos calificaron como improvisada, que hablaba ante los asistentes como la persona que ocupa el segundo cargo más importante del país.

“En la Fiscalía se necesita alguien con mucho peso político, con mucha serenidad emocional y este señor no la tiene. Barbosa no tiene la experiencia para un cargo de esta importancia, su mérito era ser amigo personal del presidente, pero no tiene ni los antecedentes ni la experiencia para ocupar el cargo de fiscal general de la nación. Si uno mira, los fiscales tienen mucho tiempo en el servicio público”, dice Cuervo.

Otros hechos

Pero lo sucedido en San Andrés no es lo único que le ha generado cuestionamientos al fiscal Barbosa. Recientemente, fue criticado por el anuncio que hizo de hacer una visita a la sede del Partido Centro Democrático por el caso de lo que se ha denominado ‘Ñeñepolítica’.

También fue lapidado en redes sociales cuando hizo público el llamado a rendir declaración al jefe de la campaña presidencial del hoy senador Gustavo Petro, luego de que en los audios que involucran la campaña del presidente Iván Duque con José Hernández, investigado por narcotráfico, se mencionara el nombre del congresista de la Colombia Humana.

Cuervo asegura que esto se debe a que Barbosa está actuando como el presidente Iván Duque espera que lo haga, quien lo ternó para el cargo para tener a alguien que no lo incomodara. “Está pasando lo que el Gobierno esperaba con un amigo personal, que no incomodara”.