Laura Sarabia, jefa del despacho del Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró para algunos medios nacionales que ella y su familia fueron víctimas de robo, y que el caso ya ha sido puesto a disposición de las autoridades.

Medios como El Tiempo y Revista Semana han recogido que la denuncia que presentó Sarabia fue ante la Fiscalía y que en el documento hizo referencia al supuesto constreñimiento de la señora Marelbys Meza, quien habría robado de su casa la suma de $7.000 dólares, mientras laboraba como empleada doméstica en la casa de la jefe de gabinete.

En la demanda también se señala que a Meza y al esquema de seguridad se les realizaron pruebas de polígrafo “previo consentimiento informado y autorización voluntaria”, de lo que quedó registro en audio y video.

“Como debe ser de su conocimiento y acorde a lo que me fue informado en mí condición de víctima, la señora Marelbys Meza fue vinculada con abogado a interrogatorio de indiciado como quiera que acorde al Art. 282 del Código de Procedimiento Penal se encontraron motivos fundados que permiten inferir que es autora de la conducta que se investiga”, continúa el documento.

Además, pide Sarabia en el escrito que se investigue si la exniñera “está siendo instrumentalizada o inducida a circular información que no corresponde a la verdad”.

Vale señalar que el pasado 10 de febrero se conoció por cuenta de la misma jefa de Despacho del gobierno Petro que habría sido víctima de un millonario robo en su casa, cifra que rodeaba los $21 millones y que se sopechaba de Marelbyz Meza, quien ha dicho en repetidas ocasiones ser inocente.

El dinero que le habría sido hurtado, lo había recibido la funcionaria por concepto de viáticos y comisiones, para el cubrimiento de varios viajes de ella junto al presidente Gustavo Petro.

La versión de la niñera

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Gustavo Petro, denunció que tras la pérdida de un maletín con dinero de la funcionaria, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño en donde la obligaron a realizarse una prueba de polígrafo en medio de malos tratos. “Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...) Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

La mujer manifestó que fue sometida tres veces a la prueba y posteriormente le devolvieron su teléfono celular, el cual le habrían quitado.