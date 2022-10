“Le dijo que le pidiera perdón, que se arrodillara”: madre de menor de edad asesinado en Transmilenio

Ceballos comentó cómo fueron esos minutos en los que un hombre, que al principio señalaron como extranjero, pero después aseveraron que era de acento costeño, le dio tres puñaladas a Juan Esteban por el solo hecho de pisarle las chanclas.

“Él le pisó la chancla a un hombre, quien le dijo que le pidiera perdón, que se le arrodillara; y mi hijo no lo iba a hacer, le dijo que él no era nadie para arrodillársele a él y pues, el hombre sencillamente le sacó el cuchillo y me le pegó dos puñaladas a mi hijo en el corazón quitándomele la vida”, expresó Ceballos en distintos medios de comunicación.

La mujer continuó con el relato y manifestó que el sábado la pareja de su hijo le hizo una llamada en la que le contaba cómo había sido la agresión: “Veníamos en el Transmilenio y porque su hijo le pisó la chancla a un tipo, el tipo le pega dos puñaladas a su hijo. Ya vamos para el hospital con su hijo”, recuerda Ceballos que le dijo la voz al otro lado del teléfono.

Acto seguido, la mujer expresó que su hijo no era delincuente, que el hecho de ser homosexual no le daba derecho a alguien para quitarle la vida y que nadie lo ayudó, pese a que se desangraba en el bus.

“Era un niño, un estudiante del colegio, era un joven que tenía demasiados sueños de irse para Estados Unidos, de volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita”, expresó Mayerli.

Lo que más indigna a la madre del joven Juan Esteban, es que las versiones recogidas en la investigación señalan que el agresor le dijo a su hijo que se arrodillara y le pidiera perdón, pero como él no quiso hacerlo, sacó el arma blanca y le propinó dos puñaladas mortales.

La versión de la Policía

Luego del deceso del joven Juan Esteban, el comandante de la Policía de Transmilenio, coronel Jader Llerena, expresó que este crimen sucedió en la troncal Américas; y agregó que algunos testigos dentro del articulado, destacaron que el victimario presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

“Esto se presenta cerca a Distrito Graffiti, en donde ingresan varias personas al articulado; en el transcurso hacia CDS Carrera 32, se genera una riña, un caso de intolerancia en donde una de esas personas, un menor de edad, tropieza accidentalmente con otra persona y esto genera una gresca; en esta gresca sale lesionado el menor de edad, se bajan en la siguiente parada CDS Carrera 32, en donde se produce una lesión fatal de este menor”, dijo el alto mando oficial a los medios de comunicación.

La alcaldesa, Claudia López, ordenó a las autoridades competentes avanzar en la investigación cuyo único objetivo es dar con el responsable del homicidio. “Mi rechazo absoluto a este acto infame de intolerancia en el que un menor fue asesinado. La vida es sagrada. Las autoridades de Policía y judiciales están en la búsqueda del responsable para judicializarlo”, destacó.

Este no es el único caso de agresión. En la noche de este martes, dos mujeres se agarraron del cabello en un articulado por un puesto.