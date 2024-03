"Les falta de experiencia y compromiso”: Ministro del Interior se despacha contra senadores aliados del Gobierno

Esta semana ocurrió un hecho político que prendió todas las alarmas en Casa de Nariño. Por tercera vez, la oposición –en una maniobra legítima en democracia– disolvió el quórum y frustró el debate de la reforma pensional. Esa situación ejemplifica con creces las dificultades y desafíos que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro para llevar a buen puerto sus ambiciosas reformas.

Para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco –un curtido político que estuvo casi un cuarto de siglo en el Parlamento–, lo grave no es que la oposición se ausente y disuelva el quórum. “Yo lo hice muchas veces”, admite.

Lo verdaderamente preocupante, advierte, es que amigos del Gobierno –léase petrismo, Pacto Histórico y aliados–, falten a los debates y hasta se retiren a la hora de votar las reformas. En diálogo con El Colombiano, el ministro habló sin tapujos y regañó tanto a los amigos del Ejecutivo en el Congreso, como también a otros ministros, a los que señala de “falta de experiencia y compromiso” por citar a los parlamentarios en días claves.

Admite que hay un sector del país que “se siente atemorizado por las reformas”. No obstante, insta a dar el debate. Reconoce que el Gobierno presentó demasiados proyectos al tiempo, pero defiende que “a través de mecanismos democráticos” está tratando de conseguir mayorías. Inclusive, se refiere a las multitudinarias marchas de esta semana y reconoce que “sería torpe no reconocer que hay legítimos reclamos”.

En cuanto a la relación con las mesas directivas del senado señaló que: "Permanentemente nos comunicamos. Obviamente hay unos reclamos que me parecen justos. Es que leamos la Constitución: los poderes son autónomos, pero tienen la obligación de trabajar en armonía. Tiene que haber una colaboración armónica. Es un principio constitucional. No es que cada uno por su lado".

Así mismo, aseguró que no solo la oposición es quien estaría dilatando la discusión de la reforma, sino también los propios aliados del Gobierno.

"Es válido (ausentarse), yo lo hice muchas veces. Entonces no voy a ser tan incoherente de reclamarle al Centro Democrático que no esté. Pero es que son 12. No voy a ser tan incoherente de reclamarle a Cambio Radical, pero son 11. Es decir, son menos del 25 % del Congreso, ¿y el resto?, ¿por qué no van, por qué no debaten?, Amigos nuestros se nos están retirando a la hora de votar. Nos dicen 'no, no, es que debo hacer una vuelta'. Perdón. Uno tiene toda la semana para hacer vueltas, pero en el momento en que estamos debatiendo los problemas centrales del país en el Congreso sí quisiéramos ver un mayor compromiso".

Y concluyó: "hago un respetuoso llamado a quienes hacen parte de los partidos de gobierno e independientes a que entiendan que la prioridad frente a la que los ciudadanos los eligieron fue hacer los debates en el Congreso. Son solo dos días de debates en toda una semana, entonces lo mínimo que deberíamos esperar es que estén en los debates".

"También hago otro llamado: a mis queridos amigos funcionarios de Gobierno y ministros. Por favor, no me estén citando reuniones los días que hay debates en el Congreso, porque si me citan reuniones a los congresistas me están quitando el quórum".

Con información de El Colombiano.