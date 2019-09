En el año 2016 se sancionó la Ley 1805 con la que todos los colombianos mayores de 18 años tienen la presunción legal de donación, esto significa, que en el marco de esa legislación existen tres formas de relacionarse con el asunto de donación de órganos: la primera, cuando un ciudadano manifiesta de manera libre, seria e informada, su deseo de ser donante; segunda, todos se presumen legalmente donantes y, tercera, los ciudadanos tienen derecho a oponerse a ser donantes de órganos y tejidos, voluntad que debe ser expresada a sus familiares o quedar consignada en un documento.

Sin embargo, pese a la legislación, en el país al menos 2.800 personas figuran en una lista de espera por un riñón que les cambiaría su vida. Con estas cifras la pregunta es ¿qué pasa con la legislación?

De acuerdo con expertos, la ley habla de presunción y no de obligación, aunque es importante que todos conozcan que donar órganos es dar la posibilidad de ayudar a otros y dar vida.

Laura Hernández, Coordinadora de Trasplantes Fundación Cardiovascular de Colombia, considera que en la negativa de familiares a la hora de donar órganos influyen varios aspectos, como que, por ejemplo, hay familiares que no aceptan el diagnóstico de muerte cerebral; otra de las razones, muy frecuente, es que el posible donante no lo había manifestado y lo que pasa es que la gente no conoce la ley y, también influye el manejo del duelo y hay gente que tiene reacciones contrarias y agresivas y se les habla de la legislación, pero argumentan objeción de conciencia.

“La idea del abordaje es un acto médico, la ley se aplica, pero está el acto médico y no se puede ir arbitrariamente. Entonces la idea es que todos se informen sobre la ley y en vida decidan si quieren ser donantes o no”, precisa la Coordinadora Trasplantes de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

En este mismo sentido, Verónica Tovar, Jefe Sección de Trasplante Renal de la Sociedad Colombiana de Urología, señala que antes de la expedición de la ley, una persona podía expresar su deseo de donar en vida pero si no lo expresó, la familia del donante era quien tomaba la decisión.

A partir de la ley de presunción legal de donación, argumenta Tovar, todos los colombianos somos donantes a no ser que en vida nos hayamos opuesto a la donación (debe quedar en un documento), pero si no hay constancia de tal deseo, entonces se debe respetar la decisión que hay por ley, incluso por encima del deseo de la familia. Sin embargo, reconoce que “la ley es una cosa pero la donación es otra, porque si a alguien se le murió un ser querido y dice que no quiere donar es muy difícil pasar por encima de ese deseo de no donar”.

Con el paso de los años las cosas han cambiado y, de acuerdo con la Jefe Sección de Trasplante Renal de la Sociedad Colombiana de Urología, “mientras se conocía la ley hubo varios casos de interposición de la familia, pero a medida que la gente ha oído de la ley, las personas han entendido que más que una obligación es como un derecho que tenemos todos los colombianos a ayudar a las personas después de la muerte y se tiene que ver como una oportunidad de vida más allá de la muerte”.

Los mitos y negativas

Existen muchos mitos detrás de la donación de órganos, pero en Colombia, la Ley 73 de 1988, la Ley 919 de 2004 y el Decreto 2493 de 2004 prohíben esta práctica, considerándola un delito.

Constanza Rivera, Coordinador Operativo de Trasplantes del Hospital Universitario de Santander, HUS, reconoce que la tasa de negativa de las familias ha disminuido y en Santander ha cambiado el perfil, por ejemplo en 2016 era de 54%, después pasó a 30% y a la fecha la tendencia ha disminuido en gran porcentaje.

De acuerdo con la Coordinadora de Trasplantes Fundación Cardiovascular de Colombia, de cada 10 familias que son abordadas para que sus familiares sean donantes dos se niegan.

Además, señala Rivera “en cuanto a la donación de órganos y tejidos es como una situación de altruismo, entonces es más importante cambiar el pensamiento de la sociedad y eliminar las falsas ideas que persisten acerca de los órganos y tejidos porque las personas tiene mitos sobre el tráficos de órganos y son mitos imposibles, porque para realizar un trasplante se necesitan unas condiciones técnicas y científicas que nadie las va a poder realizar si no tiene unas capacitaciones y además se deben cumplir muchas condiciones de temperatura, entre otros aspectos”.