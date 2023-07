¿Liberación de la sargento Ramírez y sus hijos favorece panorama de cese al fuego con el Eln?

La sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos pequeños hijos recobraron este viernes su libertad. Los tres fueron entregados por el Eln, que los mantuvo secuestrados desde el fin de semana pasado, a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

“La gestión del equipo de la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo permitió el regreso de la suboficial y sus dos hijos, de seis y ocho años, quienes fueron recibidos en aparente buena condición de salud”, precisó la oficina que vela por los derechos humanos de los colombianos.

El anuncio del rescate de la sargento y sus pequeños lo hizo el presidente Gustavo Petro, quien publicó una fotografía en la que se veía a la suboficial con su uniforme militar, a sus dos hijos menores de edad, a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a guerrilleros del Eln con los rostros cubiertos.

En su momento, el Ejército informó que Ramírez y sus hijos fueron secuestrados por miembros del frente Domingo Laín Sáenz, mientras se dirigía en un vehículo por carreteras de Arauca.

El secuestro de la familia fue rechazado por todos los sectores políticos, entre otras cosas porque coincidía con el anuncio de la tregua con el Eln, que empezó a regir el jueves y cuya vigencia se extenderá hasta el próximo 3 de agosto, momento a partir del cual habrá un cese al fuego bilateral de seis meses que será monitoreado.

El Ejército, en un mensaje en redes sociales, agradeció a la Defensoria y la Iglesia Católica por “facilitar” la liberación.

Mientras que la Octava División del Ejército avisó que se “activaron todos los protocolos para atender” a los liberados.

Horas antes de conocerse la liberación, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, había señalado que este secuestro no favorecía el ambiente de paz. “Estamos pidiendo la libertad inmediata de ella y de sus hijos, es un absurdo. ¿Qué tienen que ver unos niños con una privación de la libertad y una motivación política? Absolutamente nada. Y esto es un revés al ambiente de paz que debe generarse en este país. Paz, que propicie la justicia social y ambiental”, reclamó Rueda.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se vio obligado ayer a explicar el alcance de sus palabras, al sostener que no tuvo la intención de desconocer la responsabilidad que tenía el Eln en el secuestro, cuando afirmó que la suboficial pudo cometer una imprudencia al movilizarse por una zona con presencia de grupos armados ilegales.

“A la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de ‘ligereza’ al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en los que por la situación de seguridad el riesgo se aumenta”, explicó el funcionario en Twitter.

Las palabras del jefe de la cartera de Defensa fueron cuestionadas desde distintos sectores políticos. El mismo comisionado de Paz dijo que “aquí no se trata de valorar si fue imprudente o no imprudente, yo creo que nadie se imagina meterse en la boca del lobo deliberadamente para provocarse un problema a él y a unos niños. Creo que juzgar y valorar negativamente a una madre que está con sus niños no cabe”.