Luego del estudio de varias tutelas relacionadas con mensajes ofensivos en las redes sociales, la Corte Constitucional determinó que “no hay que judicializar todos los malos tratos en redes sociales”.

De igual manera, la Presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, señaló que la determinación se registró en medio de un estudio de derechos fundamentales entre particulares y “la determinación no involucra medios de comunicación”.

Expertos consideran que con esta decisión la Corte busca proteger los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente, pero, además, lo que está pasando es un reflejo de lo que vive la sociedad.

En este sentido, Mario Morales, Docente de Comunicación y Opinión de la Universidad Javeriana, precisa que aún del fallo no se conoce sino un pronunciamiento, pero lo preocupante de lo que se conoce es de alguna manera la perspectiva de control, vigilancia, censura y monitoreo sobre los contenidos que siempre abren puertas, que son peligrosas y que uno sabe que al abrirlas seguramente hay una intención específica, como lo menciona la Corte Constitucional, pero que seguramente puede tener consecuencias insospechadas.

Por otra parte, Javier Rincón, Constitucionalista de la Javeriana, señala que con este pronunciamiento la Corte Constitucional no está diciendo nada nuevo, sino que está confirmando su jurisprudencia de hace algunos años y mantiene la misma posición que no es otra que considerar que “las redes sociales no pueden servir para generar atentados contra la honra y el buen nombre de las personas, pero, sin embargo, no toda afirmación que pueda ser mal percibida por el conjunto social necesariamente una acusación que requiera la intervención del juez”.

Explica Rincón que la Corte lo que considera es que en ciertos casos amerita la intervención de un juez y en otros no lo amerita, entonces fija unos parámetros. “Lo que hace la Corte es establecer una vez más que hay que analizar caso por caso, el contexto, la cantidad de veces que se ha retransmitido lo que se dice en redes sociales, la cantidad de veces que se ha visto y dependiendo en últimas del impacto de la afirmación es que el juez de tutela puede decidir si es necesario o no sacar algo de la red”.

Relevancia constitucional

En las tres primeras tutelas que fueron estudiadas por la Corte, se indica, según lo que se divulgó en el comunicado oficial, que “se niegan porque carecen de algún elemento de relevancia constitucional”.

Sobre este particular, Felipe Sánchez Iregui, Abogado Especialista en Redes Sociales y Responsabilidad Legal en Periodismo, manifiesta que, tomando en consideración el planteamiento que hace la Corte Constitucional, se podría entonces decir que ¿es ese número de seguidores lo que determina la lesión al buen nombre? Es decir, si yo tengo 210 seguidores y hablo mal de alguien, entonces, por tener solo 210 seguidores, eso no es relevante, pero si tengo 100 mil seguidores sí estoy causando mayor daño?

“A mi juicio ese criterio es equívoco y muy peligroso; en mi concepto el número de seguidores no debería determinar si cabe o no la acción de tutela”, precisa Sánchez Iregui.

Así mismo, el experto argumenta que “ni en el caso del Código Penal, ni en el de la Acción de Tutela en sí misma, se exige, de ningún modo, determinar que el daño se determine por el número de seguidores o de personas, es decir, si hay un agravante punitivo, o sea, la pena se aumenta en el caso de que el insulto en materia penal de la injuria y la calumnia se haya expresado a través de un medio masivo de comunicación (ahí caben las redes sociales), entonces la ley no establece un límite, sino el hecho de si se hace a través de un medio masivo”.

Derecho a expresarse

En el concepto de los expertos consultados por este diario, con la determinación de la Corte Constitucional sobre las tutelas estudiadas, lo más importante que sucede es que se respeta la libertad de expresión.

Según el docente de Comunicación y Opinión “preocupa que la Corte entre en esta perspectiva de intencionalidad de varios sectores del país, del control, y creo que ahí se corre un riesgo de entrar y limitar por un lado la libertad de expresión y por otro lado y de manera concomitante la libertad de prensa... ese es un riesgo que queda latente, pero sobre el cual valdría la pena mirar cuando el fallo haya sido completamente publicado”.

En este mismo sentido, Rincón señala que “una vez más la Corte confirma que no todo está permitido, pero vuelve y resalta la importancia del derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión y que en últimas termina una vez más haciendo primar ese derecho sobre todos los demás derechos que se ven comprometidos como lo son el de la honra, buen nombre y demás, salvo en casos muy específicos en los que realmente se requiere la intervención del juez”.

Y para Sánchez Iregui “está claro que la Corte en las tres sentencias que denegó, determinó la prevalencia en la libertad de expresión sobre el buen nombre”.