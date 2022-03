Karen Dayana Patiño, representante de los niños en condición de discapacidad de la antigua EPS Coomeva, señaló que decidieron alzar su voz para exigir que sus hijos sean atendidos de manera inmediata y reciban un trato digno por parte de las EPS receptoras como Coosalud, Sanitas y Comfaoriente.

Las usuarias denunciaron que sus hijos están sin los tratamientos terapéuticos desde hace un mes, ya que las EPS receptoras estarían demorando todos los trámites, situación que les molesta, pues nadie les da respuesta y los menores no pueden seguir a la espera.

“Llevamos un mes de ser trasladados a las EPS receptoras y no han empezado los tratamientos terapéuticos, no vemos soluciones, según la Supersalud (Superintendencia Nacional de Salud) debían continuar los tratamientos sin barreras, pero no nos quieren valer los procedimientos que teníamos, no nos quieren avalar terapias”, dijo Patiño.

Las mujeres manifestaron que, sus hijos no solo están sin terapias, sino que, adicional a esto, ahora están recibiendo los medicamentos en menor proporción.

“Nos han dado especialistas, pero no nos han dado tratamiento terapéutico. Tienen una persecución médica a los médicos, porque las EPS están llamándolos para consultar por cada cosa que ellos envían y tratando de que se las quiten”, agregó Patiño.

Las madres de familia aseguran que, de no obtener una respuesta en esta semana, se encadenarán en cada una de las EPS hasta que las escuchen.

De acuerdo con la Supersalud, las EPS receptoras deben seguir prestando los servicios con normalidad, destacando que, los tratamientos que estaban en curso con la liquidada EPS Coomeva, son ahora su responsabilidad.

Este medio conoció que en horas de la mañana de ayer lunes, las madres de familia fueron atendidas por el IDS y representantes de la Supersalud, quienes acordaron reunirse este miércoles con las EPS receptoras para dar soluciones a las problemáticas que fueron expuestas y gestionar de manera inmediata los trámites y atenciones que necesiten los menores.

La Supersalud señala que quienes tengan problemas o fallas en la atención con cualquier EPS, acudan a la entidad a través de la línea gratuita nacional de atención 01 8000 513 700 seleccionando la opción 5 o pueden recibir orientación en el chat en línea visitando el sitio web www.supersalud.gov.co.