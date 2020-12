toque de queda en barranquilla

El alcalde Jaime Pumarejo Heins decretó nuevas medidas de orden público, con el fin de garantizar el distanciamiento responsable, preservar la vida y mitigar los efectos del COVID-19 durante la temporada de fin de año.

En ese sentido, mediante el Decreto No. 0814 de 2020 se dictaminó toque de queda y ley seca para Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo. Va desde las 11:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre. Asimismo, la medida aplica desde la 1:00 a.m. del 1° de enero hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021.

Al respecto, el alcalde explicó que “sabemos que a medida que avanza la noche hay mayor consumo de alcohol y es entonces cuando comienzan a flexibilizarse los protocolos de bioseguridad en casa que, recordemos, es donde más se está contagiando la gente”, según lo que arrojan los estudios de expertos epidemiólogos.