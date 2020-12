¿Por qué la gente no se vacuna?

María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, dice que muchas personas no se vacunan porque sienten que le están poniendo productos biológicos y que son peligrosos, pero las que están circulando lo que van a hacer es producir una proteína para que la respuesta inmune reaccione, por tanto no es el virus completo, entonces la población no debe preocuparse porque se le va a inyectar nada diferente a una información para que la célula produzca la proteína contra la que se va a producir el anticuerpo.