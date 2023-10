Según expresó el director de Derechos Humanos de esta cartera, Franklin Castañeda, desde que se conoció el caso “el Gobierno Nacional tomó medidas y puso en cabeza del Ministerio del Interior impulsar una acción integral en la zona”.

Es así que una comisión se trasladó para escuchar a la población y se recibieron testimonios que indican que “efectivamente pudo haber irregularidades en el marco de los procesos llevados a cabo por la Fuerza Pública”, señala Castañeda.

Estos fueron incluidos en un informe presentado este martes al Alto Gobierno que, además, contempla recomendaciones en materia social, económica y de superación de la pobreza enfocadas en la zona.

Estos son los escenarios: “Se habla en particular de que la presencia del Ejército en la zona ha ocasionado violación de derechos humanos, otros dicen que habían personas del Clan del Golfo, otros han planteado que lo que vemos es una estrategia para sacar al Ejército de la zona”. No obstante, el Director fue enfático en que “el Estado colombiano no va a renunciar al control territorial”.

Ahora bien, ya entregado el informe le corresponde a la Procuraduría, a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa hacer las investigaciones disciplinarias, pues el del Interior no tiene esas competencias.

Vale recordar que a través de un contundente comunicado, el general Helder Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, ordenó a todos los generales, almirantes y coroneles, comandantes de Fuerza, Divisiones, Brigadas y Batallones del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, iniciar un proceso de revisión “exhaustiva” de cada una de sus unidades con el fin de establecer que si “estén actuando de manera correcta y dentro de la ley”.

Lo anterior, con el propósito de evitar que integrantes de las Fuerzas Armadas del país vuelvan a incurrir en vulneraciones a los derechos humanos, como quedó registrado en zona rural de Tierralta.