Las personas que vayan a adquirir la segunda dosis de refuerzo deben tener su esquema de vacunación completo hasta la tercera aplicación y tendrán que esperar 30 días a partir de la última dosis.

¿Cuáles son las condiciones clínicas especificadas por el Ministerio?

El grupo de población que desde los 12 años podrá adquirir la segunda dosis de refuerzo son los pacientes que hayan recibido un trasplante de corazón, riñón, páncreas, pulmón, intestino, hígado o médula ósea en los 2 años anteriores o que reciban tratamiento de inmunosupresión.

Asimismo, los pacientes que tengan inmunodeficiencias primarias, los que estén en proceso de quimioterapia por leucemia, mieloma, linfoma y síndrome mielodisplásico. También los pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o esclerosis múltiple que reciban tratamiento inmunosupresor y otras enfermedades que usen alemtuzumab, abatacept, belatacept, obinutuzumab, rituximab, fingolimod, ocrelizumab, antimetabolicos e inhibidores de calcineurina en último año.

Por último, la población en general podrá acceder al segundo refuerzo si son pacientes de trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores de hemtopoyéticos durante los primeros dos años o que reciban tratamiento inmunosupresor, pacientes con neoplasia hematológica en quimioterapia activa y pacientes con inmunosupresión severa.

¿A qué tipo de vacuna podrá acceder la población?

La Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes explicó que “está autorizada la cuarta dosis de acuerdo a la indicación médica y de la marca que este indique”.

Asimismo, la funcionaria departamental recalcó que “las personas con indicación médica pueden acercarse a cualquier sitio de vacunación desde ya. Tenemos vacunas suficientes en todo el departamento para las diferentes dosis que la población requiera”.

Le puede interesar: Cuarta dosis de vacuna anticovid podrá ser de marca distinta a la primera

Sobre la resolución del Ministerio de Salud, se han pronunciado algunos expertos.

¿Qué tan importante es autorizar la cuarta dosis de la vacuna?

La profesional en infectología Virginia Villegas destaca que “el problema mayor con el coronavirus es que tanto la inmunidad natural que yo cojo al virus como la que me proporciona la vacuna no duran mucho, entonces después de 4 o 6 meses se detecta una caída importante de los anticuerpos”. Es por esto que sería pertinente continuar con la aplicación de una nueva dosis.

¿Por qué se permite para pacientes con condiciones clínicas específicas?

“Con el tiempo, la inmunidad empieza a disminuir. Hay un grupo de personas que son más vulnerables que otras, son las que hay que proteger más. Las personas inmunosuprimidas tienen menor opción de generar inmunidad y esto los pone en un mayor riesgo de generar infecciones y complicaciones”, expresó el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, José Oñate.

Con esta decisión, ¿se pueden relajar las personas que no tengan estas condiciones clínicas?

La infectóloga Villegas recalcó la importancia de continuar con el autocuidado y las medidas necesarias: “todavía seguimos con casos, así que entre más personas se sigan vacunando, habrá menos probabilidad de hospitalizaciones y desenlaces fatales. Hay quienes piensan que vamos a tener una nueva ola de contagios, un quinto pico no tan fuerte como el segundo y el tercero, pero eso es algo que no sabemos, así como hay quienes piensan que no. Con ómicron, más del 95% de las personas que han fallecido no tenían su esquema de vacunación completo, que ya significa que deberían haber tenido las tres dosis”.