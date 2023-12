Los alcaldes y gobernadores electos que más gastaron en sus campañas

Resta menos de un mes para que los próximos mandatarios locales –gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles– asuman sus cargos tras resultar victoriosos en las elecciones del 29 de octubre, y sin embargo, muchos siguen dándole largas a un muy importante pendiente que, de persistir, pondría en tela de juicio su compromiso con la transparencia y la legalidad con que se financiaron: el reporte de ingresos y gastos de campaña.

Justamente el 29 de noviembre venció el plazo para que, tanto ganadores como vencidos, enviaran los reportes a sus partidos y movimientos. Esos registros deben ser públicos y permanecer alojados en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, de 128.636 candidatos obligados a hacer el reporte, 110.353 han cumplido la tarea; es decir, aún hay 18.283 aspirantes que no han registrado gasto o ingreso alguno. Colprensa se dio a la tarea de revisar lo que han consignado los 32 gobernadores electos y los 32 alcaldes de ciudades capitales.

Un primer hallazgo es que, de los 32 gobernadores que asumirán el 1 de enero, dos no han realizado reportes: Luis Ruiz (Caquetá) y William Villamizar (Norte de Santander). Por parte de los alcaldes de ciudades capitales, el único que no ha rendido cuentas es Marlon Monsalve, de Florencia (Caquetá).

“El mensaje es de alerta. Quedan pocos días para posesionarse y es fundamental que entreguen esa información. Es una obligación en términos de rendición de cuentas”, explica Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Otro de los hallazgos tiene que ver con los millonarios gastos de campaña: $72.302 millones al sumar lo reportado por alcaldes y gobernadores electos.

Los que más gastaron

Para gobernaciones, el total de ingresos de los 32 candidatos que resultaron victoriosos fue de $45.636 millones. Por su parte, los gastos ascendieron a $47.574 millones. El top tres de los que más gastaron lo encabeza Andrés Julián Rendón, en Antioquia ($4.971 millones); Dilian Francisca Toro, al Valle ($4.604 millones), y Juvenal Díaz, Santander ($3.492 millones).

En alcaldías la situación es similar. Los ingresos de los 32 mandatarios electos sumó $24.047 millones, mientras que los gastos fueron de $24.727 millones. El top 3 de los que más gastaron lo lidera Carlos F. Galán, en Bogotá ($4.551 millones); Álex Char, en Barranquilla ($2.280 millones), y Alejandro Éder, en Cali ($1.942 millones).

Si bien las cifras son millonarias, no dejan de ser solo las de los ganadores y aún está por verse si serán los resultados definitivos, pues los partidos tienen hasta el 29 de diciembre para hacer los reportes. En el entretanto, persisten dudas no solo por transparencia, sino por dobles contabilidades y la omisión de ciertos reportes para no volarse los topes de campaña.