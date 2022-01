El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá le ordenó a la Registraduría incluir en el registro civil de nacimiento y en la cédula de ciudadanía de una persona la casilla de ‘No Binario’, tras fallar una tutela que reclamaba el derecho a no identificarse ni como hombre ni como mujer.

La persona que instauró la tutela alegó que ha tenido que soportar varias dificultades en su vida, porque su registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía indican que su sexo es masculino, pero esta persona afirma que esta no es su identidad de género.

Sin embargo, esta persona tampoco ha seguido el proceso para hacer el tránsito hacia el otro género, el femenino.

Iván Darío Prada Serrano, coordinador del Programa de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bucaramanga, explicó que “el género se construye y se expresa independientemente del sexo asignado al momento de nacer, de manera que lo binario representa una de las tantas formas de sentirse y de habitar el mundo”.

Y para ponerlo en términos sencillos, Prada Serrano afirmó que el hecho de que este componente aparezca en la cédula y registro de nacimiento “es una reivindicación de todas aquellas personas que no se reconocen ni dentro de lo masculino ni dentro de lo femenino, es decir, quienes cuestionan la construcción binaria del género, esa misma que como sociedad históricamente hemos construido. Las personas no binarias no se identifican ni se asumen dentro de estas normas”.

Quien interpuso la tutela señaló que en la universidad donde estudia le asignan espacios destinados exclusivamente para hombres y no le era posible cambiar su nombre puesto que su registro civil de nacimiento no estaba corregido.

Esta situación vulnera su derecho a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, la personalidad jurídica y la igualdad.

¿Qué significa el ‘No Binario’ en la cédula?

La orden del juez hace que la Registraduría incluya, además de las ya conocidas M y F, una nueva: NB (no binario) o NE (no especificado). “Seguramente, a partir de allí se generará una serie de discusiones respecto del lenguaje inclusivo, el uso de los pronombres, los formularios y demás. No hay que tenerle miedo a esas conversaciones, pero ojalá, todos las tengamos desde la sensibilidad y desde la necesidad de apertura. Este caso, por lo que representa, podría tener la posibilidad de llegar a la selección de tutelas de la Corte Constitucional y sentar así un precedente jurisprudencial para el país”, indica.

Diferencia entre género no binario, transgénero y cisgénero

La psicóloga Amalia Rueda explica que las personas transgénero no se identifican con el género que se les asigna al nacer, mientras que las que son cisgénero sí lo hacen.

En cambio, las personas no binarias no solo no se identifican con el género que se les asignó al nacer, sino que no se identifican en absoluto con la etiqueta de hombre o mujer.

“En muchos casos las personas necesitamos las etiquetas para poder identificarnos cómo somos, pero ya que la sociedad nos impone un género al nacer, que puede ser distinto al sexo que el médico da al bebé que nace, es importante reconocer que cada persona tiene la posibilidad de construir su identidad de género en el transcursos de su vida”, señala la experta.