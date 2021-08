Siete sesiones (y un cierre que quedó pendiente para hoy) necesitó el fiscal Gabriel Jaimes para argumentar la solicitud de preclusión de la investigación por soborno a testigos y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Durante su muy extensa intervención, el representante de la Fiscalía presentó múltiples testimonios que en su mayoría ya habían sido expuestos por la Corte Suprema de Justicia, pero a los que la entidad que representa les da una interpretación contraria para concluir que no hay lugar para continuar el proceso contra el exmandatario.

Los argumentos de la Fiscalía se centran en seis hechos jurídicamente relevantes, que el fiscal Jaimes explicó uno a uno: la retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve, en la que habría intervenido presuntamente el abogado Diego Cadena; la presunta intervención del representante Álvaro Hernán Prada en la retractación de Juan Guillermo Monsalve y la presunta intervención de Diego Cadena para obtener el testimonio de Juan Carlos Sierra.

Así mismo, las contradicciones en la versión de la exfiscal Hilda Janeth Niño, las declaraciones de Máximo Cuesta Valencia, Johan Alberto Cadavid y Elmo Torregrosa, y el video de Eurídice Cortés Velasco obtenido a través de Juan José Salazar.

Argumentos presentados por la Fiscalía

1. Fue Monsalve quien buscó a Uribe y no al revés: a lo largo de su sustentación, el fiscal Gabriel Jaimes argumentó que las versiones de Enrique Pardo Hasche, Victoria Jaramillo, Diego Cadena y Jaime Lombana resultan ser “plenamente coincidentes y convergentes” para señalar que fue Monsalve, por intermedio de Enrique Pardo Hasche, quien buscó a un abogado del exsenador Uribe, porque el senador Iván Cepeda no le había cumplido algunos compromisos y quería disculparse con los hermanos Uribe Vélez por haberlos incriminado falsamente.

2. Cadena no llevó ningún documento ni prometió ingreso a la JEP: el fiscal Jaimes destacó que durante la reunión que adelantó con el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, el 22 de febrero de 2018, el abogado nunca le ofreció al exparamilitar ingresarlo a la JEP ni tampoco le llevó un documento listo para firmar.

3. La grabación del reloj estaba incompleta: otro hecho fundamental para la Fiscalía General es precisamente la grabación que hizo Juan Guillermo Monsalve de la reunión del 22 de febrero de 2018 con el abogado Diego Cadena, pues el video entregado a la Corte Suprema no aparece completo, sino editado.

4. Uribe nunca le dio instrucciones a Hernán Prada: el fiscal Jaimes argumentó que el mismo excongresista Álvaro Hernán Prada aseguró en su testimonio que él nunca conoció a Monsalve ni participó de ninguna manera para que se retractara. Prada dijo que se reunió con Rodrigo Vidal Perdomo y fue esta persona quien buscó el acercamiento con Monsalve.

5. El celular de Monsalve no tiene valor probatorio: Jaimes aseguró que en la presunta intervención del representante Álvaro Hernán Prada en la retractación de Juan Guillermo Monsalve y los pantallazos y audios presentados por la defensa de Cepeda ante la Corte fueron puestos bajo conocimiento, ya editados y renombrados o reetiquetados, por lo cual esto no evidencia una cronología de los hechos, además, que al no contar con los celulares de donde se extrajo la información, este material de prueba digital podría ser dudoso.

6. La Corte nunca entrevistó al Tuso Sierra: alias el ‘Tuso’ declaró no conocer a Álvaro Uribe ni tampoco haber sido “contactado, buscado, pretendido específicamente por Álvaro Uribe o por alguien a su nombre para efectos de propiciar una declaración o alguna versión de cara a los asuntos judiciales que tiene en Colombia”.