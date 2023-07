Los audios en los que Óscar Iván Zuluaga confiesa el ingreso de dineros de Odebrecht

Quien en principio fue un aliado del excandidato en las acusaciones que se le realizaron no solo atestiguó en su contra, sino que grabó largas conversaciones privadas que tuvo con él para esa época que ahora están en poder de los investigadores de la Fiscalía, la cual anunció hace poco menos de un mes que le imputaría los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

El exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, le entregó a la Fiscalía la que sería su prueba reina en el caso contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por los presuntos ingresos de dineros que la compañía brasilera Odebrecht habría acercado a su campaña en 2014. Dos audios, uno de 59 minutos y otro de 43 minutos, son los aportes de García. Su contenido fue revelado por SEMANA.

Quien en principio fue un aliado del excandidato en las acusaciones que se le realizaron no solo atestiguó en su contra, sino que grabó largas conversaciones privadas que tuvo con él para esa época que ahora están en poder de los investigadores de la Fiscalía, la cual anunció hace poco menos de un mes que le imputaría los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

Zuluaga siempre negó sus nexos con Odebrecht durante los últimos años, sin embargo, ahora hay una gran posibilidad de que vaya a la cárcel y de que su hijo, David Zuluaga Martínez, quien fue su gerente de campaña, también enfrente acusaciones por fraude procesal.

Lo primero que revelan los audios es que Zuluaga se dirigió donde un sacerdote de su confianza para decirle la verdad, reconoció su culpabilidad y le pidió un consejo sobre qué debía hacer, pues se consideraba un hombre de mucha fe.

“Yo fui y le dije ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”. En este punto, García Arizabaleta lo interrumpe y le pregunta con sorpresa: “¿Le contó toda la historia?”, a lo que el excandidato responde que sí.

“Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’. Me dijo algo sabio y por eso quería que usted hablara con él (refiriéndose a García). Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’“, reveló Zuluaga en la grabación.

Al parecer, el excandidato se empezaba a sentir muy angustiado por lo que estaba haciendo y su primera reacción fue dirigirse a hablar con el sacerdote a modo de desahogo y para tener una mayor claridad de lo que debía hacer, lo cual logró tras esa charla. Por eso, y pensando que el exdirector del Invías podía estar en una situación, fue que le recomendó ir a hablar con el padre también.

La semana pasada, cuando sale todo este problema otra vez, que la Fiscalía, que las pruebas, volví y hablé con él y le dije: ‘padre, ¿yo qué debo hacer?’. Y volvía y me insistía: ‘usted tiene que protegerse’“, agregó.

García Arizabaleta no se opone a la recomendación del excandidato. De hecho, después de que este último le manifestara que también le había hablado de él al padre y de que le había confesado que este asunto era un “secreto de sangre” que había sido guardado entre ellos dos y el hijo de Zuluaga, el exdirector del Invías le dice: “Yo quiero ir a hablar con él (sacerdote), pero voy a hablar con él solo”. Zuluaga accede y acuerdan programar la cita.

No se conoce si finalmente García acudió a ver al sacerdote, lo que sí se oye en las grabaciones es que Zuluaga estaba muy preocupado por el hecho de que esta situación pudiera salir a la luz, en especial porque, en ese escenario, su hijo también estaría implicado. “Es que, Daniel, para mí es papá e hijo, la familia no resiste más esta mierda (...) El desespero es muy grande, la circunstancia para mí es muy difícil (...), esto es un infierno”.

Sin embargo, instantes después de describir la preocupante situación que se podía avecinar, se oye a un excandidato queriendo generarle tranquilidad a García Arizabaleta, al asegurarle que él no se vería envuelto en posibles consecuencias graves si se conocía de la financiación de Odebrecht.

“Ahora lo que queda claro es, y por eso es bueno que usted hable con el abogado, desde ningún punto de vista esto tiene efectos administrativos, sancionatorios o penales, en el caso suyo. A quienes puede afectar es a David, representante legal, y a Óscar Iván, candidato (...) Tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos”, aseguró Zuluaga.

Se preocupó por dejarle claro que ese era el sentido de la amistad y de la lealtad que él reconocía en sí mismo, ya que aceptaría toda la responsabilidad a fin de poder liberar de culpas a su hijo y a García Arizabaleta. Sin embargo, de forma extraña, la constante durante los últimos años ha sido negar categóricamente la financiación indebida en su campaña del 2014. Incluso lo volvió a hacer el año pasado, cuando se presentó como precandidato para las Presidenciales.

Minutos después del momento emotivo, la grabación revela el plan para no ser atrapado por las autoridades. En ese momento, en el que ya se hacían las denuncias en contra de la campaña de Zuluaga, este menciona que le hizo saber al Consejo Nacional Electoral que no hablaría al respecto, pero que realmente quería saber si la Fiscalía tenía pruebas en el caso y cuáles eran estas.

“Creo que, para protección de todos nosotros, aquí no podemos entregar nada y tenemos que tener una actitud de pelea, incluso los abogados tienen varias cosas que han ido presentándole al Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ejemplo, que el tiempo para revisar los topes de campaña ya pasó”, manifestó el excandidato.

Sin embargo, García le advierte que ya tenía una citación para comparecer ante el CNE, a lo que Zuluaga le respondió que “le iba a sugerir lo que hablo con el abogado y es que usted pida un aplazamiento. ¿Cuál sería el caso suyo? Conseguir una cita o algo, con una excusa médica, con el embarazo de Carolina, por lo menos esta semana. (...) Una forma de anticipar, hasta que no conozcamos qué hay, es el silencio. O pedir un aplazamiento con algo de su señora, o que tiene una cita médica, algo que usted lamentablemente no pueda ir”, le dijo a García Arizabaleta.

De esta manera, lo que más quería el dirigente político por el Centro Democrático era dilatar el proceso, ganar tiempo para saber si las autoridades tenían algo de peso en su contra para saber cómo responder ante el CNE en las citaciones que se estaban realizando frente al caso.

El plan orquestado con Duda Mendonça

Uno de los apartes más comprometedores para Óscar Iván Zuluaga en los audios revelados a la Fiscalía es en el momento cuando conversan sobre la ‘jugada’ para convencer a Duda Mendonça de que no revele nada sobre los dineros que se le giraron desde la multinacional brasilera.

“Hoy en la tarde por fin es la reunión con Duda. Él, desde la semana pasada, aceptó dar las declaraciones que se le han planteado y ya regresó a Bahía. Se está definiendo cuál es la ruta jurídica, finalmente la plata la recibió y no se puede ya tapar. Pero, claramente, va a salvar de responsabilidad a la campaña, a todos nosotros, y va a decir que la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración extrajudicial en una notaría, como se llama acá, o si será producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil”, detalla el excandidato.

Una y otra vez, Zuluaga le reitera a García que ya se está definiendo la ruta a seguir por cada una de las personas responsables, y le da a entender que, nuevamente, el exdirector del Invías puede estar convencido de que lo dejarán por fuera de todo tipo de implicaciones.

“Ya tenemos la forma de establecer contacto con Luis Batista (directivo de Odebrecht), está en Bahía, el hijo de Duda lo conoce, son grandes amigos, ya está enrutado en eso, pero yo quería preguntarle en qué términos debemos hablar con él. Ya se habló con el abogado de (Eleuberto) Martorelli (presidente de Odebrecht en Colombia), también está contactado. El acercamiento y eso es un poco más difícil para nosotros, pero digamos que estoy dispuesto a ir allá para ver ellos qué van a decir o qué van a plantear en su declaración extrajuicio. Yo he pensado mucho, Daniel, porque ese puede ser un mecanismo también de protección fuerte en el caso suyo”, dijo Zuluaga.

También le preguntó a García si no tenía chats, correos o alguna comunicación con los directivos de Odebrecht en Brasil o Colombia, a lo que este último le responde en dos ocasiones que no ante la insistencia del excandidato. Pero sí le expresa que su proceso lo está llevando la fiscal 80. Allí, Zuluaga le hace una recomendación: “¿Sabe quién la conoce mucho (a la fiscal)? María Fernanda (...). Péguele una habladita”.

“¿Es amiga de ella?”, pregunta el exdirector del Invías, y Zuluaga le responde: “No sé, pues dice que la conoce mucho”.

Y el excandidato aprovecha para decirle una vez más que debe tener mucho cuidado a la hora de definir qué declarará. “Si usted va a dar alguna declaración extrajuicio, salve de cualquier responsabilidad a la campaña. Vaya en esta misma línea. (...) No sé qué documentos tengan ellos de comunicación entre Batista y Odebrecht en Brasil, en la época de la campaña, que Duda haya hablado mucho con Luis Batista, y él haya enviado información para acelerar el pago. Las dos facturas a Duda parece que son de mayo y junio. Los recibos de pago que le hicieron a él de la campaña, del millón seiscientos mil, hay uno de abril, uno de mayo y otro de junio. Pero tenemos que tratar que Luis y Martorelli puedan colaborar en su declaración extrajuicio, mandando un mensaje que la campaña ni nadie de la campaña sabía de eso”, complementa el excandidato.

Declaración tras declaración, Óscar Iván Zuluaga se compromete más al dejar claro que ya está completándose el plan para salvar de toda culpa a la campaña, así como a su hijo David, a Daniel García y a sí mismo. Sin embargo, salvo el exdirector del Invías, existe la posibilidad de que tengan que enfrentar cargos ambos, a raíz de los reveladores testimonios consagrados en los audios que le fueron entregados a la Fiscalía.