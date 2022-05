$!Los cinco casos más sonados de extranjeros asesinados en Cartagena en 20 años

3. Misterio en el mar

El misterioso crimen de la neerlandesa Durdana Bruijn, el 19 de septiembre del 2015, cuando estaba en un velero con su esposo Peter Putker en el sector Bahía de Las Mantas, en Isla Grande (Islas del Rosario), quedó resuelto con un primer final sorpresivo e inesperado para muchos en Colombia.

El veterinario, de 65 años, fue absuelto por un tribunal neerlandés, en una decisión de primera instancia, al concluir que en su caso no se aportaron pruebas convincentes de su culpabilidad. La Fiscalía había exigido ocho años de prisión contra Putker (Petrus Hendrickus Maria Putker). Peter siempre se ha mantenido en la versión de que piratas encapuchados subieron a su embarcación, lo golpearon y luego estrangularon a su esposa.

“Estaba en el baño cuando entraron dos hombres con máscaras. Escuché a Durdana gritar justo antes de que eso sucediera. No pude llegar a mi esposa, dos perpetradores me retuvieron allí. Traté de resistir, me puse una máscara, pero me mordieron la mano. Tuve que soltarme y me agarró por la garganta. Pensé: se acabó. Lo harán, ya terminé ”, relató Putker en la audiencia que se realizó en octubre de 2020 en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos.

