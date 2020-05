"Los delitos de sangre no se heredan": MinInterior en defensa del hijo de 'Jorge 40'

“Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidad a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir. Pero mientras tanto no se va a ir, porque él no tiene ningún problema con la justicia, por un lado, y por el otro, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación en este país”, afirmó la Ministra.

La funcionaria afirmó que Tovar Vélez ya se encontraba vinculado al Ministerio del Interior previa a su llegada y que su nombramiento obedece a su que está convencido "de la reconciliación y ha luchado desde que nació para quitarse un estigma de encima que no le pertenece”.

“Soy una convencida que los delitos de sangre no se heredan”, destacó.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez es abogado con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario y está especializado en Ciencias Penales y Criminológicas.

Además, estudió en el exterior Gobierno y Campañas Electorales y es magíster en Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España.

Se ha desempeñado como asesor del Congreso y del Ministerio del Interior en temas de paz y trabajó para la Organización Internacional para las Migraciones.Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, su padre, comandaba el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaba en La Guajita, Atlántico, Cesar y Magdalena.

Actualmente paga una condena de 16 años en los Estados Unidos por narcotráfico.