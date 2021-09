Los detalles del accidente de tránsito que dejó seis jóvenes muertos en Santa Marta

De acuerdo con la información del accidente, cinco mujeres y un hombre iban a cruzar una carretera del sector conocido como La Gaira, cuando fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta que se movilizaba a alta velocidad a la altura del kilómetro 86.

Los jóvenes, quienes venían de una fiesta familiar con motivo del cumpleaños de un menor de 13 años, quien resultó herido, murieron en el lugar donde ocurrieron los hechos.

El adolescente, de nacionalidad extranjera, sufrió graves lesiones y se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro médico de Santa Marta.

El siniestro vial ocurrió sobre la carretera nacional Troncal del Caribe hacia la 1:00 a.m., a cerca de 200 metros de un puente peatonal.

“Estas personas fallecen producto de la imprudencia de un conductor, quien venía en estado de embriaguez grado dos confirmado, de igual manera en exceso de velocidad”, manifestó el capitán Wilson Mendoza, comandante de la Seccional Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Conductor fue capturado

Con relación al responsable del siniestro, la información preliminar indica que se trataría de un empresario gastronómico y excandidato al Concejo de Santa Marta, quien no presentó lesiones.

Aunque el hombre fue capturado por la Policía, en una audiencia de apelación de la captura su abogado aseguró que la detención habría sido ilegal porque este "no estaba en condiciones físicas ni mentales para acudir ante un juez".

El empresario, quien se encuentra recluido en un centro asistencial, fue vinculado a un proceso por el delito de homicidio culposo, que fue refutado por la defensa de las víctimas y la Fiscalía.

"No podemos hablar de un simple homicidio culposo. Aquí fueron seis vidas jóvenes que se perdieron no solo por conducir en estado de alicoramiento, sino también a una velocidad excesiva, lo cual merece una condena ejemplarizante, para que un hecho similar no se repita jamás", comentó el abogado de las seis víctimas.

Para este miércoles está programada la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Recompensa

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ofrecieron una recompensa de hasta $25 millones por información que permita aclarar cómo sucedieron los hechos.

"Estamos ofreciendo una recompensa para todas personas que tengan información que conduzcan a esclarecer los hechos y se pueda hacer justicia", dijo Caicedo.

El Gobernador mencionó que solicitaron que la audiencia de juzgamiento sea pública y, además, informó que se va a investigar la información que asegura que el presunto responsable no estaba en condiciones físicas para asistir a las audiencias.

"Vamos a trasladar a un tribunal de ética médica la información relacionada que ha hecho la clínica médica sobre el estado de salud del conductor", precisó.