Los explosivos audios de Aida Merlano, su posible amistad con la hermana de 'Otoniel' y otros grupos armados

La exsenadora conservadora, Aida Merlano, llegó a Colombia para comparecer ante las autoridades por sus delitos electorales y por haberse fugado en 2019 cuando estaba en una cita médica en un consultorio en el Norte de Bogotá.

La política, que fue muy cercana a las casas de la Costa Atlántica, Char y Gerlein, deberá comparecer este martes ante la Corte Suprema de Justicia y dos días antes le 'estalló' un audio en el que se le escucharía hablar de otros 'caciques' electorales además de su posible amistad con 'La Negra, la hermana de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como 'Otoniel', quien fue extraditado a Estados Unidos y fue uno de los cabecillas del Clan del Golfo.

Los audios revelados por la Unidad Investigativa de El Tiempo revelarían la estrecha amista entre la exsenadora dos veces condenada y la hermana de 'Otoniel'.

"Conocí uno que es el que manda de aquel lado. Que te digo que es el que está preso, o sea de ‘Otoniel’. Tú sabes que yo soy amiga de la hermana (Nini Johana Úsuga David). Es una gran amiga mía la hermana de él. Ellos tienen células en toda Colombia y tienen una base de datos del hijue... que te conocen todo, cualquier persona que haya tenido hasta un roce por microtráfico o por algo, le tienen la historia (...) entonces resulta que con ellos fue que averigüe", dice el audio revelado por el medio nacional.

En esos mismos audios Aida Merlano también habría hablado de los Char, la casa política de la Costa de la cual fue muy cercana y que, según ella, habría financiado de forma irregular su campaña al Senado en 2018.

“Ellos andan en el Country, en la Guacherna. Se tendrán que desaparecer, cerrar las Olímpicas, cerrar todos los almacenes de cadena. ¿O es que tú que crees que yo no tengo plata para meterles bomba a todos esos hijue... almacenes si me da la gana? ¿Quién pierde más en una guerra entre ellos y yo ahora mismo?”, se le escucha decirle la mujer a un hombre que todavía no se ha identificado.

Si se comprueba que la voz de los audios es la de Aida Merlano, quedaría también en evidencia sus nexos con otros grupos armados del país con los cuales, según ella, tenía buenas relaciones.

“El ‘Chiquito Malo’, los ‘Gaitanistas’, los ‘Rastrojos’ de verdad, los nacionales. Buenos los ‘Costeños’ (...) hay otro grupo. Son cuatro grupos que mandan allá fuerte, son, mejor dicho, mis compadres prácticamente (...) Me quieren, me adoran. Eso, mejor dicho, no me bajan de la ‘Comadre’”, se escucha decir a quien sería Merlano hablando por teléfono.

Por petición del abogado Miguel Ángel del Río, quien es el apoderado de la excongresista y defenderá sus intereses, los audios están siendo analizados por las autoridades para verificar su veracidad.