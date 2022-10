Los intentos de alias 'Pichi' por hacer parte de la 'paz total' del Gobierno Nacional

El anuncio del presidente Gustavo Petro de concretar una "paz total" con las bandas delincuenciales incluyendo a los privados de la libertad de las diferentes cárceles del país, ha generado reuniones en algunos pabellones donde están los temidos sujetos.

La semana pasada, 16 de los 18 presos de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, La Tramacúa, se reunieron con delegados del Gobierno Nacional; del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, OEA, para conversar sobre la intención de Palacio de llegar a acuerdos con los diferentes delincuentes del país a cambio de la paz.

En ese encuentro estuvieron temidos delincuentes que purgan altas condenas como Jairo Hugo Escobar, alias 'El Zar del Oro'; quien paga una condena de 55 años por el asesinato de cuatro mineros en Antioquia; Jáder Luis Morales Benitez, alias 'JJ', un reconocido excomandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entre otros.

En ese encuentro también estuvo Óscar Camargo Ríos, conocido como alias 'Pichi', quien en diciembre de 2020 fue capturado en una lujosa finca en Antioquia por ser, según la Fiscalía General de la Nación, el cerebro de una banda delincuencial encargada del microtráfico en Bucaramanga, que controlaba cerca del 65% de los estupefacientes.

'Pichi', al igual que los otros 15 presos, quieren someterse a la 'paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro, a cambio de algunas gabelas que se les dará por entregar a las autoridades información sobre cabecillas y acogerse a esta iniciativa que ha estado presente desde campaña presidencial y ha recibido críticas de la oposición.

En el encuentro también estuvo Rafael Uribe Noguera, quien paga una condena de 52 años de cárcel por el secuestro, violación, tortura y asesinato de la menor Yuliana Samboní, de siete años, en 2016.

Sin embargo, Uribe Noguera sabe y entiende que no hace parte de la 'paz total' del Gobierno Nacional y que no recobrará pronto su libertad porque sus delitos no han estado relacionados con el orden público y la delincuencia común, como es el caso de 'Pichi'.

El condenado participó del encuentro con la intención de contribuir en la creación de proyectos para drogadictos.

Los delitos de 'Pichi'

El temido delincuente, al que se le atribuye el manejo de grupos de microtráfico y sicarios en Bucaramanga, fue detenido en 2020 en un operativo realizado en Envigado, Antioquia.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, informó en su momento, que tras un trabajo investigativo adelantado por funcionarios adscritos a la seccional de investigación criminal, Sijín, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se desarticuló la estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes conocida como ‘Los Colosos’.

Según la investigación se pudo establecer que este grupo delincuencial estaría vinculado en al menos ocho homicidios cometidos en el área metropolitana relacionados con la disputa territorial del microtráfico.

'Pichi' responde por los delitos de homicidio agravado, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir con fines de homicidio, fabricación, tráfico de estupefacientes y armas de fuego.