Durante la imputación, realizada de manera virtual, la fiscal Andrea Romero argumentó que Carolina sustrajo a Sara Sofía del cuidado de Xiomara Galván (tía de la menor), el 15 de enero, mediante engaño, primero por un fin de semana, pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla “continuando hasta este momento desaparecida, siendo tan importante el aporte de cada uno de ustedes (Carolina y Nilson) en su desaparición”.

Agregó la fiscal que Carolina y Nilson ocultaron a Sara Sofía en la vivienda de este hombre dando información falsa de su ubicación y entregando información que no corresponde para que no pudieran encontrarla.

Frente a esta nueva imputación la Defensa de Carolina Galván destacó que no “fue muy clara al explicar en qué momento se realizó la privación de la menor”. Agregó que no se especificó cual era su actuar y solo se limitó a decir que no debía hacerlo.

Esta nueva imputación se da luego de que Nilson Galván fue enviado a la cárcel y recapturado este jueves en Soacha (Cundinamarca).