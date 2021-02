Menos de una semana después de enfrentarse públicamente con las directivas de El Tiempo por una columna en la que manifiesta su "dilema ético" para escribir en un medio que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a quien calificó como "innombrable", la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco anunció su retiro de las páginas editoriales del diario.

En un escrito que publicó en su cuenta de Twitter, De Francisco agradece a las directivas del diario el espacio que le dieron por más de seis años, pero explica por qué continuar escribiendo en el periódico resultaba contrario a sus convicciones.

"Los últimos dos años han sido definitivos para el aterrizaje en la conciencia de la dolorosa situación que atraviesa el pueblo colombiano por las razones que di en mi última columna, entre otras tantas. Cada vez me resultaba más difícil autocensurar las ganas de confrontarme con ellas", afirma.

La actriz y presentadora dijo que apreció la que calificó como elogiosa respuesta de Luz Angela Sarmiento, hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo y directiva de El Tiempo, quien calificó como injuriosos los términos de su última columna.

En esa columna, la última que publicó en El Tiempo, Margarita Rosa de Francisco aseguró que le provocaba un "dilema ético" escribir de ciertos temas en lo que ella calificó como un "diario oficial".

"¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida?", dijo.

Aunque ha manifestado que no tiene intención de lanzarse a ningún puesto de elección popular, Margarita Rosa de Francisco ha estado recientemente muy cercana a Gustavo Petro y a Colombia Humana y fue la encargada de leer la proclama con el que un grupo de partidos de izquierda lanzó su campaña para llegar al Congreso en 2022.