La noticia de la masacre ocurrida este lunes, 3 de julio, en el municipio de Tuluá tomó por sorpresa a los vallecaucanos. Todo ocurrió cuando un hombre acabó con la vida de su pareja, su cuñada y sus dos hijas de 7 años y la otra, de tan solo 4 años.

Esta masacre desencadenó un sinfín de mensajes en las redes sociales, desde las cuales conocidos, familiares y demás personas, publicaron sentidos mensajes y, también, manifestaron su indignación.

Entre estos mensajes se encuentran los siguientes: “Margocha, no puedo despedirme de ti porque se me hace imposible que ya no estés con vida. Hace unos días hablé contigo y siempre estuve agradecida con Dios por ser tú la compañera de vida de mi mono hermoso. Hoy dejas a tus hijos y a una familia devastada con tu partida. Hoy te marchas con tu hermana y sobrinas al cielo, siendo esto imposible de creer. Aún tenías mucho que recorrer. En la distancia vivo este dolor..., me dueles. Margochis, descansa en paz”, “me duele esta noticia. Fortaleza para la familia. Lamento tu partida, Margocha, la de tu hermana y sobrinas”.

Por redes sociales, también, se conoció que Margoth Chamorro, la cuñada asesinada, era una reconocida líder del corregimiento Campoalegre.

Otras de las reacciones publicadas fue en la que se dijo que “el Movimiento Unidad Ciudadana lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra líder del corregimiento de Campoalegre, Margoth Chamorro junto a su hermana y sus sobrinas. Esta tragedia enluta a nuestro movimiento y a nuestra ciudad y levanta una voz de rechazo a tan horrible tragedia”.