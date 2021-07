La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó esta mañana a audiencia privada de conciliación a Gustavo Petro y la congresista del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, luego de que el líder de la Colombia Humana la acusara de los delitos de injuria y calumnia agravados.

La denuncia penal se dio a raíz de unas acusaciones que Guerra hizo contra Petro, relacionadas con la protesta social que se ha presentado en el país y que ya completa un poco más de dos meses.

La senadora señaló a través de su cuenta de Twitter que Gustavo Petro recibió dineros del gobierno de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro y de la Guerrilla del ELN, de lo cual no presentó ninguna prueba.

El trino, que se publicó el pasado primero de mayo, dice: “Colombianos, Maduro y sus colectivos chavistas de la mano de Petro y otros líderes de izquierda, se han preparado para generar caos e inestabilidad. Nuestra confianza es el Presidente Iván Duque y nuestras Fuerzas Militares Colombianas y de la Policía de Colombia para que actúen y recuperen la seguridad”.

Petro aseguró ante la Corte que dichas afirmaciones “lo que persiguen es inducir dolosamente en la mente y subconsciente de las(os) ciudadanas(os) una imagen deshonrosa sobre mí, con el único fin de afectar mi honor, honra y decoro”.

Tras la audiencia de conciliación, Guerra se retractó de sus señalamientos y a través de su cuenta de Twitter aseguró que, “en relación al trino del 1/05/21 de 8:40 p.m., en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el país, debo retractarme que no me consta que Petro para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político”.

Así mismo, la congresista aseguró: “El 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a Petro y su relación con actos de vandalismo y terrorismo. Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal”.

El senador Petro se manifestó a raíz de la retractación de María del Rosario Guerra y aseguró: “Acepto la retractación y rectificación de la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático acerca de sus trinos donde me responsabilizaba de relacionarme con Maduro para agenciar violencia y vandalismo en la movilización social. No eran ciertas sus afirmaciones”.