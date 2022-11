María Fernanda Cabal habló sobre el nombramiento de Lafaurie como negociador en diálogos con ELN

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal habló sobre la propuesta que le hizo el presidente Gustavo Petro a su esposo y presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, para ser negociador en las conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN.

Si bien Lafaurie aceptó la propuesta, la senadora Cabal rechazó la designación y aseguró que nunca estará de acuerdo con los acercamientos y conversaciones con un grupo armado ilegal.

“Yo nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal, que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria”, expresó en su red social la senadora.

Sin embargo, Cabal también apoyó la decisión pero pidió que Lafaurie mantenga una posición neutral sin involucrarse mucho.

“La decisión que tomó José Félix es audaz y yo reitero que creo que él debe considerar ser un observador, no tener un involucramiento superior en las negociaciones con el ELN”, trinó en su cuenta de Twitter.

Lafaurie ya se pronunció sobre la decisión de Petro para incluirlo en los diálogos y se mostró complacido.

“El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente (...) si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, yo voy a hacerlo, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro que ha sido el más atropellado (...) ojalá que ese anhelo de paz total que tienen los colombianos pueda darse”, expresó Lafaurie al aceptar la propuesta.

Por su parte, el exsenador Ernesto Macías se molestó con la decisión de Lafaurie y dijo que aceptar esa propuesta era traicionar al gremio ganadero porque es sentarse a dialogar con “un grupo criminal victimario de los ganaderos”.

Pero existen otras posiciones como la de Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, quien expresó que “a José Félix Lafaurie muchos lo queríamos ver preso, pero Petro lo invita como delegado a diálogos de paz con el ELN. Con este gesto audaz el Presidente golpea la polarización, demuestra que para conseguir la Paz Total hay que hacer lo imposible y que no hay paz sin perdón social”.