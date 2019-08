Alexander Arciniegas

Analista Político

El primer año del presidente Iván Duque Márquez termina mal, como dicen en el ciclismo el Presidente tiene “malas sensaciones” y carece de equipo.

En temas como la implementación, lucha contra el desempleo y la corrupción, relaciones con el Congreso y con la Justicia, manejo de los escándalos en la fuerza pública y política exterior el gobierno se ha visto cuando menos errático.

Además, las salidas en falso de sus ministros y los permanentes viajes al exterior sin tener una clara estrategia internacional, contribuyen a una sensación de desgobierno que recuerda la época de Pastrana.

Antonio Navarro

Exsenador

Para ser justos y generosos, mi respuesta con respecto al primer año del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez es regular.

Considero que el presidente de los colombianos tiene buenos propósitos en temas como promover la innovación y la tecnología, pero no se ve que tenga claro cómo avanzar en ese camino hacia el futuro.

Antonio Sanguino

Senador Partido Verde

El primer año del presidente Iván Duque Márquez ha sido un año malo, en el que el presidente no ha podido ofrecerle un rumbo al país y un sello propio de su gobierno.

Se ha mostrado como un Presidente atrapado por el expresidente Uribe y el núcleo duro del uribismo. Empeñados en hacer trizas La Paz, reformar la constitución a su medida y alinearse indignamente a la Política antidrogas de EE.UU.

Andrés Mejía

Analista Político

El primer año del presidente Iván Duque lo califico de preocupante.

Creo que en muchos aspectos de la gestión pública se percibe desorientación y ausencia de liderazgo. Creo que falta ponerle seriedad a aspectos preocupantes como la economía y el desempleo. Valoro la intención de Duque de romper con el clientelismo parlamentario, aunque el éxito de ese empeño va a depender de tener un mejor gabinete, mostrar resultados, y mejor comunicación con la opinión pública

Carlos Alfonso Velázquez Romero

Docente de La Sabana

El primer año de gobierno de Duque lo califico entre bueno y malo. Bueno en lo que tiene que ver con “administración del poder” puesto que con sus decisiones y posturas ha tratado de disminuir la crispación política. Esto se ha dado porque, aunque sutilmente, ha sabido distanciarse de los proyectos o posturas más polarizantes de su jefe político respecto a la pacificación del país. Malo porque al confundir representatividad política -que pudo haber otorgado a los partidos distintos al CD y no de oposición a su gobierno- con “mermelada”, ha hecho que en el Congreso no tenga una coalición para sacar adelante proyectos de ley más importantes como los relativos a justicia y política.

Jaime Alberto Rendón

Docente Ciencias Económicas U. La Salle

El primer año de Duque ha sido difícil y podría considerarse regular. Las dimensiones tanto a nivel legislativo que ha tenido no han sido exitosas y está bien que logró la ley de financiamiento pero muy por debajo de lo que él pretendía y se logró la aprobación del Plan de Desarrollo; hoy la economía está mostrando unos resultados adversos, los indicadores se vienen deteriorando, la confianza de los inversionistas no es favorable. El presiente ha estado enredado incluso por su mismo partido y hoy uno de los principales indicadores que tiene en contra es el tema del desempleo y por el contrario el partido de Gobierno y el mismo Gobierno vienen planteando soluciones que para nada tienen en cuenta las necesidades que el país tiene en material laboral.

Suelen Castiblanco

Docente U. La Salle

El primer año del presidente Duque ha sido un año de ajuste y en esa medida se podría categorizar como regular, ha sido un año en el que no han habido resultados exitosos en diferentes frentes que eran prioritarios para la agenda nacional. En temas como el acuerdo de paz la agenda se ha visto obstaculizada tanto por los escándalos asociados a la JEP como por otros elementos relacionados con la dificultad que ha tenido el Estado para llegar a los territorios que se esperaban recuperar en el marco de los Acuerdos. La economía nacional no se ha recuperado, la tasa de desempleo sigue creciendo. En el plano de las relaciones internacionales no ha tenido un buen manejo y se han tenido fracasos importantes en la esfera internacional, como por ejemplo, los llamados de atención por los incumplimientos en los Acuerdos de Paz.

Fabián Sanabria

Docente U. Nacional

En realizad califico el gobierno de Iván Duque como lamentable. Básicamente ha sido un títere del expresidente Uribe, simbólicamente no reúne los requisitos para ser un jefe de Estado; además ha patinado en la agenda legislativa en términos con la lucha anticorrupción que la hundió por completo y ha sido y seguirá siendo manipulado por su partido comandado por el expresidente Uribe. Lo que se augura para Colombia con una economía en decadencia con un desempleo que aumenta y con un departamento como el Dane que le fabrica y prefabrica cifras. La pregunta es: ¿se verá el resultado del déficit de gobierno en las próximas elecciones municipales?

Víctor De Currea

Internacionalista

El primer año de Duque es un pésimo gobierno por varias cosas: porque no ha tenido iniciativas legislativas de cara a los problemas reales del país; porque sus propuestas económicas solo aumentan la desigualdad social, que es uno de los grandes males del país, porque enterró las políticas de paz, no solo por hacerle la guerra a los Acuerdos de Paz firmados con las Farc, sino al romper la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, Eln; porque no ha tenido una política clara antidrogas; porque el nivel de política internacional renunció a una multipolaridad de diálogos con la UE para centrarse en cumplir la agenda que le dictan desde Washington, y a nivel de la lucha contra la delincuencia, los paramilitares no solamente se han mantenido sino que han aumentado sus acciones.

Félix Socorro

Docente investigador U. La Salle

Considerando que tiene cosas buenas y otras por mejorar, el primer año de Duque es bueno. Es un gobierno que esta buscando la forma desligarse del gobierno anterior y de impulsar otras formas de economía, esto de la economía naranja me parece interesante, todavía para algunos sectores puede ser abstracto. Es un gobierno que está tratando de tomar lo mejor de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años y de tratar de generar su propio sello, pero si tiene que prestarle más atención a elementos asociados al empleo y a la generación de riqueza. Además está buscando esa reconciliación pero no puede descuidar las cosas que de inmediato necesitan las personas, la gente sueña con la paz, pero no tiene empleo, y es en lo que tiene que trabajar de manera paralela.