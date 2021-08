En el numeral se compara la situación que vive la bogotana, con otros sucesos que se han presentado recientemente en el país donde la justicia no ha sido tan drástica con los implicados. Además, en más de 200 mil tweets redactados hasta el momento, se califica como desproporcionada la condena que recibió Barrera Rojas.

'Epa Colombia' ya se manifestó en sus redes sociales respecto a la condena.



"Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que aveces caigo y no tengo deseos de levantarme, pero también repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mi", consignó.