“Me atacaron, me jalaron el cabello”: patrullera atacada por indígenas en Bogotá

Los hechos de violencia ocurridos ayer en Bogotá tienen consternado al país. Fue tal la avalancha de actos violentos que las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa a quien brinde información que de con el paradero de las personas que atacaron a miembros de la Policía Nacional y gestores de paz.

Los videos que se comparten en redes sociales han causado indignación entre la ciudadanía. En uno de esos se observa el ataque que recibe una patrullera en la estación Museo del Oro.

En la grabación se observa que, mientras es agredida por varios sujetos, la misma comunidad la protege y la ayuda a salir del lugar.

En diálogo con el noticiero CM&, la patrullera Íngrid Yaneth García, contó los dramáticos momentos que vivió por cuenta de la violencia de los manifestantes.

“Me atacaron, me jalaron el cabello, me estaban arrastrando en el piso, me golpearon. (...)”, gracias a los civiles presentes logró salir de la estación y evitar consecuencias mucho peores.

Asimismo agradeció a la ciudadanía que estaba presente en el lugar por ayudarla. “La ciudadanía me ayudó, ellos me ayudaron a salir de esa estación y aún así me seguían, pero al fin de cuentas pude salir”, relató.

El último reporte de estos actos vandálicos deja como saldo 27 personas heridas, entre ellos 14 miembros de la policía, 8 gestores de convivencia y 5 civiles, quienes son valorados en los distintos centros hospitalarios.

“Lo que evidenciamos fue un hecho inaceptable, la policía buscaba defender la movilidad de los ciudadanos, pero fue encontrada con violencia, agresión hasta con sevicia por parte de los manifestantes que estaban en el Parque Santander”, señaló el secretario de seguridad, Aníbal Fernández.