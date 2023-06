Esta vez, en un nuevo trino, Benedetti indicó que al verse insatisfecho con el cargo que le dieron tras influir en la victoria de Gustavo Petro, se dejó llevar por la tristeza, la rabia y el alcohol.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, dijo en un trino.

Benedetti también ha indicado que todo se trataría de una campaña de desprestigio “con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”.

El trino, que fue eliminado, se publicó después de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, sobre la confianza que podría generar el exembajador como fuente.

“Me parece muy gracioso, en medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’, pónganse ustedes a pensar, a ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente”, expresó Leyva.

Armando Benedetti es uno de los protagonistas en la crisis de gobierno que atraviesa el presidente Gustavo Petro. Al exembajador de Colombia en Venezuela le filtraron unos audios en los que afirmó tener conocimiento de dineros “calientes” que habría ingresado a la campaña del Pacto Histórico y ahora dice estar sufriendo una campaña de desprestigio.