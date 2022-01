“Me dijo que me mataba desde el perro hasta la gallina más pequeña”, menor reclutada por alias “Mamarrón”

De acuerdo con la Fiscalía, Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, más conocido como “Mamarrón”, es “señalado de incorporar, en medio de amenazas de muerte, a niños, niñas y adolescentes para instrumentalizarlos en distintas actividades ilícitas”, entre las que se incluyen la ejecución de acciones violentas, el cobro de extorsiones y la venta de estupefacientes.

Precisamente en el momento de la captura de Monsalve y miembros de su estructura criminal, el CTI de la Fiscalía y la Séptima División del Ejército Nacional recuperaron una adolescente de 16 años a la que se le restablecieron sus derechos.

Carlos Roberto Izquierdo, director especializado contra las organizaciones criminales de la Fiscalía, explicó que investigan este frente desde septiembre de 2020 y que en las diferentes operaciones han rescatado otras menores reclutadas por la estructura, especialmente en los municipios de San José de la Montaña.

En la audiencia, Izquierdo leyó el testimonio de alias “Daniela”, que fue reclutada a la fuerza por “Mamarrón”.

“Yo le dije que me iba a ir de vacaciones donde mis abuelos y él dijo que no lo iba a permitir y se reía. Nosotros lo tomamos en charla y me dijo que me fuera a trabajar con ellos, yo le dije que no quería y él me respondió que si no me iba con ellos me mataba desde el perro hasta la gallina más pequeña”.

En la operación militar en la vereda Las Llanas de San Andrés de Cuerquia también fueron capturados Juan Carlos Chavarría Monsalve alias “David”, hermano de “Mamarrón”, segundo en el mando, y Ferney Santiago Gaviria Olaya, presunto miembro de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc.

Además del reclutamiento ilegal de menores, el Ejército atribuye a esta estructura múltiples extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores; así como los homicidios de un soldado y del líder social Francisco Posada, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montebello, de San Andrés de Cuerquia, quien fue abaleado el 9 de agosto de 2021.

“Mamarrón” también habría promovido actividades delictivas en Peque, Briceño, Yarumal, Toledo, Ituango, Valdivia, Campamento, Angostura y Guadalupe en Antioquia.

La Fiscalía le imputó los delitos de reclutamiento Ilícito, instrumentalización de menores para cometer delitos, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado; y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Los tres capturados se encuentran privados de la libertad en una cárcel.