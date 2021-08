1. ¿Y no contagio?

Según explican expertos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), si te vacunaste contra el COVID-19, “es completamente seguro que dones sangre, ya que este biológico no contiene el virus infeccioso vivo que pueda reproducirse en tu organismo o por el que puedas contagiar a otras personas”. La misma autoridad sanitaria recomienda tener en cuenta que se deben “esperar mínimo siete días (después del pinchazo) y tener a la mano el carné de vacunación con los datos de la vacuna que te aplicaron, al momento de acercarte al punto de donación”.

2. ¿Y si tuve COVID?

Las personas que superaron la enfermedad causada por el nuevo coronavirus también pueden donar sangre, pero es importante considerar los síntomas: podrán donar “siempre y cuando hayan pasado mínimo quince días a partir de la desaparición de todos los síntomas. No hay evidencia científica que constate que se pueda transmitir este virus a través de una transfusión de sangre”, explican expertos del Invima.

3. ¿Y cuándo no se puede?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en general, no puedes donar sangre si:

Tienes un resfriado, gripe, dolor de garganta, úlceras bucales, infección gástrica o cualquier otra infección.

Después de procedimientos odontológicos menores hay que esperar 24 horas para donar, y si se trata de procedimientos odontológicos mayores hay que esperar un mes.

No se debe donar sangre si no se tiene la hemoglobinemia mínima requerida para la donación. La prueba se realiza en el lugar donde se efectúa la donación. En muchos países se requiere una hemoglobinemia no inferior a 12,0 g/dl para las mujeres y a 13,0 g/dl para los hombres.

No se debe donar sangre cuando se han tenido actividades sexuales “de riesgo” en los últimos 12 meses.

La donación se suspenderá permanentemente en personas que alguna vez: hayan tenido una prueba positiva para el VIH (virus del sida) o se han inyectado drogas.

No es aconsejable donar sangre durante la lactancia. Después del parto, el período por el que se aplazan las donaciones es de al menos 9 meses (como la duración del embarazo) y hasta 3 meses después de que el lactante haya sido en gran parte destetado (es decir, que obtenga la mayor parte de su nutrición de sólidos o biberones).

Lo que se debe tener en cuenta:

Hay unas condiciones básicas mínimas que cualquier persona que quiera donar sangre debe cumplir, según la Cruz Roja de Colombia:

-Pesar más de 50 kg.

-Tener entre 18 años y 65 años.

-Portar un documento de identificación con foto.

-Encontrarse en buen estado de salud.

-Haber consumido algún alimento en las últimas cuatro horas.

-Esperar doce meses si te realizaste tatuajes o piercings.

-Esperar un mes si visitaste zonas endémicas transmitidas por mosquitos (por ejemplo, paludismo, dengue o zika).

-Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada seis.