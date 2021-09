Medicina legal valoró estado de salud de Vives Caballero

El traslado del paciente originó ayer la protesta de los familiares de las víctimas, de los abogados de esta, y la molestia tanto de la jueza como de la agente especial del Ministerio Público, quienes hicieron algunas observaciones y llamaron al abogado de Vives Caballero a explicar el porqué pidió el traslado de su cliente hasta la clínica de Fucsan.

En términos generales las partes reclamaron lealtad procesal al abogado Fernández.

Pero el traslado del empresario Vives ya había sido advertido por su representante Alex Fernández Harding, ya que en la diligencia del miércoles dijo que posiblemente no iba a encontrar a su apoderado en el centro asistencial Perfect Body luego que la juez anunciara su traslado hasta ese centro asistencial para la mañana del jueves a fin de proseguir con la diligencia concentrada en la que se escucharía a la Fiscalía con la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento. “Su señoría, solicitamos el traslado del señor Vives a una clínica mental para una evaluación, es posible que no lo encuentre a la hora que usted se presente”, advirtió el jurista.

Notificación a la clínica

Lo anterior, derivó en que la jueza ordenara enviar una notificación inmediata al gerente de la clínica Perfect Body para evitar la remisión de Enrique Vives Caballero. Sin embargo, esta disposición no fue tenida en cuenta. “Doctor Otto Rincón, de inmediato redacte un oficio dirigido a la clínica Perfect Body con el fin de que el señor Enrique Rafael Vives Caballero permanezca en la clínica hasta que el despacho se traslade y se tome una decisión al respecto. Tenemos que trasladarnos hasta allá y él debe permanecer en la clínica”, dijo airadamente la jueza.

El traslado

Pese a la directriz de la jueza, en la noche del miércoles Enrique Vives Caballero fue trasladado en una ambulancia a la clínica psiquiátrica de nombre Fundación Santa Marta por el Niño, Fucsan, que está ubicada en la calle 26 con carrera 4, zona céntrica de la capital del Magdalena, para la práctica de valoraciones psiquiátricas. El trayecto fue custodiado por miembros de la Policía Nacional.

Por su parte el representante de la Fiscalía dijo que el traslado fue a sus espaldas, “su señoría, no tenía ningún conocimiento del traslado del señor Vives a la clínica Perfect Body”, contestó el fiscal.

Cabe recordar que la diligencia judicial había comenzado a las 11 de la mañana de este martes, pero fue suspendida porque el empresario se encontraba sedado. Pasadas las 7 de la noche se reanudó la audiencia, pero la jueza determinó el aplazamiento de esta porque aún no se tiene un informe de la salud física y mental del indiciado

Hasta ahora, el único informe médico que se conoce de la salud de Vives indica que el empresario presenta traumatismo facial leve, contusión en el labio superior, estado de ansiedad no especificado, insomnio, deshidratación moderada, gastritis, dolor abdominal y dorsalgia.

El custodio no consultó a sus superiores

Detalles sueltos se conocen del traslado hacia una clínica psiquiátrica de Santa Marta del empresario Enrique Vives Caballero, quien permanecía custodiado por un agente de la Policía y, al parecer, este no le consultó a la institución sobre dicho proceso de evacuación. Además, sin conocerse el dictamen de Medicina Legal, diagnosticó que será revelado el viernes 17 de septiembre.

Así lo dijo Rodrigo Martínez, abogado de las víctimas, quien indicó “que mientras se realizaba la audiencia, el señor Vives no estaba en esta clínica – refiriéndose a la Perfect Body – , ya había sido trasladado. El custodio hizo el traslado y no consultó a sus superiores”.

Ante el traslado, la Policía Metropolitana de Santa Marta se pronunció a través de un comunicado, asegurando que “desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos del siniestro vial de la madrugada del lunes en el sector de Gaira se ha actuado conforme a la ley”.

Finalmente, informan que el capturado seguirá en custodia de la Policía Nacional hasta que se resuelva su situación judicial. “La Policía Metropolitana de Santa Marta confirma que el señor Enrique Vives Caballero continúa en calidad de capturado bajo custodia de esta institución en un centro psiquiátrico por disposición del médico tratante con el fin de salvaguardar la integridad del mismo”, agrega la información.

Cuestionan a la Policía

La Policía Metropolitana de Santa Marta fue objeto de señalamientos Ante la polémica, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús de los Reyes, se refirió en la mañana de ayer al traslado del indiciado, desde la clínica Perfect Body, hacia un centro psiquiátrico de esta capital, pese a que la Juez había ordenado que esto no se hiciera.

El primero punto aclarado por el coronel de Los Reyes fue que en el momento en que se hizo el traslado, a la Policía Metropolitana no se le había hecho ninguna notificación oficial ni formal frente al hecho de que el paciente no podía ser trasladado. “A nosotros no nos llegó comunicado oficial, lo que hemos hecho es atender el tema de salud garantizando el derecho que cualquier capturado tiene. La Policía no tiene ninguna motivación ni interés de parcializarse en nada. Hemos puesto todo a disposición desde que se capturó, desde que se trasladó. Hoy viene una comisión directa de Bogotá para coadyuvar en la reconstrucción de la escena”, informó el comandante.

Seguridad a menor

En la audiencia de imputación de cargos contra el empresario samario Enrique Vives Caballero, uno de los abogado de la víctimas solicitó al juez de la República que lleva el caso que garantice la seguridad del menor Bryan de Jesús, sobreviviente de la tragedia.

“Debido a que mi protegido, el menor Bryan de Jesús Añez , siendo una persona importante en este caso, el único sobreviviente y testigo directo de lo ocurrido, solicitó un custodio 24 horas que proteja la integridad y su vida. Aspiro y espero que tenga en cuenta esta solicitud “, dijo el jurista.

Seguidamente, le pidió a la representante del ministerio público como garante del estado, sea verificado y comprobado que realmente todo lo sucedido, “no sea con objetivo de dilatar el proceso”.

Otro de los apuntes que hizo la defensa de las víctimas fue la presencia como garante de la Superintendencia de Salud, para que sea garante del profesional que le practique las pruebas al señalado y verifique si pertinente el tiempo de entre de los resultado, pues dejó entrever que hay duda en el proceso. “Ya causa suspicacia, la demora, llevamos tres días en los mismo y no entendemos la demora para realizar este proceso, no sé a dónde lo quieren llevar”, finalizó.

“Solicito que se tenga en cuenta a la Superintendencia de Salud, para que ésta verifique si realmente este procedimiento hasta el día viernes, es el tiempo necesario para dar el resultado del estado de salud del señor Enrique Vives Caballero”, afirmó Ricardo Robles.