El profesional de la salud fue arrestado el 6 de junio de 2022, cuando trabajaba en el hospital San Jorge del municipio Ayapel, y la Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir.

El ente acusador lo señaló de poner sus conocimientos a disposición del cartel narcotraficante, para brindarles servicios médicos con documentación falsa, pero Castellar negó su responsabilidad en la audiencia de control de garantías.

El juzgado ordenó su detención domiciliaria, por lo que lleva siete meses recluido en la vivienda de un hermano, en Montería.

En un artículo del diario El Tiempo, defendió públicamente su inocencia, argumentando: “En 2021, que ellos supuestamente me hicieron el seguimiento por vía telefónica, estábamos en plena pandemia. A mí me dio COVID-19 cuatro veces. La gente me consultaba por teléfono. Entonces ellos dicen que había unas llamadas donde me decían para que fuera a atender unos pacientes. ¡Era la virtualidad! Entonces, ¿cómo la Fiscalía me va a acusar de un delito que...? ¿Cómo así? ¿Cuántos kilos de droga mandé para Estados Unidos? ¿Cuánto armamento? ¿A quién secuestré? ¿A quién extorsioné? ¡Yo no he hecho nada malo!”.

Su caso está a la espera de que la Fiscalía presente ante el juzgado el escrito de acusación. Mientras tanto, Castellar insistió en que no tiene nada que ver con el Clan del Golfo.

“Si estamos en una audiencia y le da un infarto al que me está acusando, ¿cuál es mi deber? Atenderlo, porque soy el que conozco y le puedo brindar los primeros auxilios. Si no hago eso, me pueden meter preso por omisión. Si yo atiendo a alguien de la Fiscalía, ¿soy de la Fiscalía? ¡No! Si atiendo a alguien del Ejército, ¿soy del Ejército? ¡No! Solo estoy prestando mis servicios profesionales, que para eso me formé con vocación y amor por lo que hago”, manifestó.

En la persecución contra el Clan del Golfo han sido capturados y condenados profesionales de distintas áreas, por su supuesta contribución a sus operaciones. La lista incluye abogados, ingenieros de sistemas, personeros, jueces, contadores, policías, militares y políticos, entre otros.