Meta del Gobierno es lograr alternancia en todo el país en el primer trimestre

El tema sigue generando polémica. Desde su postura, el Gobierno Nacional defiende el regreso con el fin de garantizar el derecho a la educación y de mejorar las condiciones de salud física y mental de los alumnos.

Por ejemplo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el retorno a las aulas debe lograrse prontamente para que los niños del país recuperen oportunidades de crecimiento físico e intelectual.

“Nuestro propósito es lograr que los niños regresen a clases, dado que no hacerlo genera problemas muy severos de salud mental, de obesidad, de mayor riesgo de maltrato infantil, incluso todos los efectos que genera no acceder a espacios al aire libre”, indicó el ministro.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ,Fecode, afirma que, a pesar de la necesidad del regreso presencial, falta mucha claridad sobre la implementación del modelo de la alternancia.

Las directivas de Fecode señalan, entre otras razones, que el Ministerio de Educación no ha dado claridad sobre cuántos colegios han sido intervenido para adecuar las condiciones de bioseguridad para estudiantes y docentes. Además, señalan que tampoco hay una precisión sobre cómo se distribuirá el trabajo de los docentes para cubrir clases presenciales y no presenciales de forma simultánea.

Sin embargo, a pesar del debate que se mantiene activo, la alternancia ya es una realidad en una buena parte del país o comenzará a operar en otras regiones durante las próximas semanas.

De hecho, según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la meta es que para el primer trimestre del año las 44.000 sedes educativas del país estén activas bajo la modalidad de alternancia.

Para aplicar la alternancia en un territorio, la ministra explicó que se debe tener en cuenta la ocupación de UCI, la tasa de prevalencia del virus y la densidad poblacional, condiciones con las que ya cumplen varias zonas del país.

Así avanza la alternancia en Colombia

Bogotá

Tras superar la alerta roja hospitalaria y declarar la alerta naranja, Bogotá comenzará la alternancia en la segunda semana de febrero.

Se prevé que se iniciará el lunes 8 de febrero para los colegios y jardines privados, y para el 15 del mismo mes para instituciones públicas de la capital. Este regreso será únicamente para las instituciones educativas de la capital que ya están autorizadas por el distrito tras cumplir un proceso de revisión de protocolos y de habilitación por parte de las entidades encargadas.

Así las cosas, en Bogotá volverán 123 colegios públicos, 593 colegios privados y jardines infantiles, 70 instituciones de educación superior y 111 instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano.

Los colegios de Bogotá no tendrán un aforo máximo. Sin embargo, el número de estudiantes que podrá volver por jornada dependerá del tamaño de cada plantel. Así, podrá regresar un número de estudiantes que permita tener una distancia de un metro entre alumnos en las aulas de clase, norma que también rige la alternancia en el resto del país.

Las universidades sí tendrán que operar con un aforo máximo del 35% y en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p. m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Valle del Cauca

La alternancia ya opera en los colegios privados de Cali. El primero de febrero regresaron los estudiantes de básica primaria y a partir del 8 de febrero lo harán los estudiantes de bachillerato, es decir, de los grados sexto a once.

El modelo de regreso gradual a clases no se adelantará en los colegios oficiales de la capital del Valle, que comenzaron clases virtuales el primero de febrero. El regreso para los colegios públicos aún no será posible teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones de infraestructura para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

La alternancia para los colegios oficiales se planteará cuando la ciudad supere la alerta roja por el COVID-19. Por el momento, se trabaja en la creación de los protocolos para cada institución y en la dotación de los elementos de bioseguridad.

En el resto del Valle del Cauca, los planteles con protocolos aprobados podrán regresar a partir del lunes 8. En el departamento volverán entonces alrededor de 30 instituciones públicas y 70 privadas. Los demás continuarán en la virtualidad hasta recibir el aval de las autoridades.

Antioquia

Antioquia fue el primer departamento en iniciar la alternancia en 2020. En la región, según la Secretaría de Educación a corte del 29 de enero, ya hay 1.042 sedes bajo esta modalidad, lo que supone que 44.896 estudiantes ya reciben clases así.

A la fecha, el 10,14% de la matrícula y el 24,2% de las sedes educativas del departamento han iniciado el retorno gradual a las aulas. En su mayoría, las instituciones que han regresado pertenecen a la subregión oriente y suroeste.

Solo en Medellín, el primero de febrero volvieron a la presencialidad varios colegios privados y los públicos están a la espera de una fecha que se determinará tras un monitoreo del segundo pico de la pandemia en la ciudad.

Atlántico

Según la ministra de Educación, en el departamento del Atlántico la alternancia ya comenzó en 110 colegios públicos y 60 colegios privados.

La meta es que para el primer trimestre del año, la totalidad del departamento se encuentre funcionando bajo la modalidad de alternancia, siempre y cuando las condiciones de salud y el avance de la pandemia lo permitan.

Santander

El modelo de alternancia también comenzó en 13 municipios de Santander el pasado primero de febrero. El regreso se dio en los municipios de Barbosa, Capitanejo, Cimitarra, Galán, Guepsa, Landazuri, Málaga, Molagavita, Sabana De Torres, San Benito, San Gil, Vélez y Zapatoca. En cinco de estos municipios regresaron los colegios públicos y en ocho las instituciones privadas.

En estos municipios, de acuerdo con la Gobernación, los niños podrán ir a las aulas tres días a la semana por tres horas diarias.

En Bucaramanga, el colegio Mario Morales de Girón fue el primero en regresar en alternancia el primero de febrero, mientras que en Floridablanca fue el New Cambridge. La presencialidad en los colegios públicos todavía está pendiente de una fecha de inicio.

Caldas

De acuerdo con la ministra Angulo, 90 instituciones educativas públicas y 15 privadas de Caldas comenzaron la implementación de su plan de alternancia.

La alternancia ya se aplica también en lugares como Quindío, Cartagena, Pereira, Montería, entre otras ciudades y departamentos del país.

Pero el reto educativo para el 2021 es más grande que la alternancia. Según el Laboratorio de Economía de la Educación ,LEE, de la Universidad Javeriana, además de activar las sedes educativas, en 2021 el sistema tiene el reto de diseñar un plan de nivelación académica para recuperar los aprendizajes perdidos en la educación virtual.

Además, según el LEE, el país tiene el reto de formar a los docentes en estrategias pedagógicas y en herramientas tecnológicas y de diseñar un plan para mitigar el impacto de la pandemia en la salud de niños, niñas y adolescentes en el país, así como de trabajar para lograr regreso de los niños que abandonaron la educación en medio de la crisis de la COVID-19.