Miguel Polo Polo amenaza con demandar a Alejandro Riaño por 'Juanpis'

"Señor, Riaño. No sé si lo sabía, pero el artículo 220 dice que el que haga a otra persona afirmaciones deshonrosas incurrirá en penas de entre 16 a 54 meses de prisión y en multas de entre 13 a 1.500 salarios mínimos. Yo lo reto a que me muestre una solo prueba de dineros privados o públicos de los que yo me haya apropiado ilegalmente y si no la tiene, lo demandaré", afirmó.

Por otro lado, continuó diciéndole que 'saliera del closet' y asistir a un psicólogo.

"Al parecer, el que tiene ganas de mí es usted, que no deja de pensarme y de mencionarme... Deje su hetero confusión y salga del closet, que ese es un lugar muy frío y solitario. Anímese", comentó.

Respuesta de Riaño

Alejandro Riaño, sin citar a Polo Polo, hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que le envía una indirecta al joven uribista.

“¡Que demanden a JUANPIS por hp! Y con toda la razón. No estoy de acuerdo con quienes piensan como Juanpis. Que pague el riquito ese. Les toca hacer algo para ganar votos. Hasta el # en el tarjetón le tocó poner”, consignó Riaño.